快訊／台積電漲10元至1275　台股漲逾180點站上25600

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（18日）以25543.17點開出，指數大漲104.92點，漲幅0.41％，隨後大漲180點站上25600點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1275元，漲幅0.79％；鴻海（2317）下跌0.5元至211.5元；聯發科（2454）上漲15元至1525元；廣達（2382）上漲2元來到275元；長榮（2603）上漲1.5元至185元。

美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲260.42點或0.57％，收在46018.32點；標準普爾500指數下跌6.41點或0.1％，收6600.35點；那斯達克指數下跌72.63點或0.33％，收在22261.33點；費城半導體指數下跌19點或0.31％，收6060.22點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 46018.32 ▲260.42 ▲0.57% S&P500 6600.35 ▼6.41 ▼0.1% NASDAQ 22261.33 ▼72.63 ▼0.33% 費城半導體指數 6060.22 ▼19.0 ▼0.31%

