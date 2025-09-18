快訊／台積電漲10元至1275　台股漲逾180點站上25600

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（18日）以25543.17點開出，指數大漲104.92點，漲幅0.41％，隨後大漲180點站上25600點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1275元，漲幅0.79％；鴻海（2317）下跌0.5元至211.5元；聯發科（2454）上漲15元至1525元；廣達（2382）上漲2元來到275元；長榮（2603）上漲1.5元至185元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲260.42點或0.57％，收在46018.32點；標準普爾500指數下跌6.41點或0.1％，收6600.35點；那斯達克指數下跌72.63點或0.33％，收在22261.33點；費城半導體指數下跌19點或0.31％，收6060.22點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|46018.32
|▲260.42
|▲0.57%
|S&P500
|6600.35
|▼6.41
|▼0.1%
|NASDAQ
|22261.33
|▼72.63
|▼0.33%
|費城半導體指數
|6060.22
|▼19.0
|▼0.31%
資料來源：證交所
