台驊將收購韓國SKYMASTER EXPRESS全數股權　完善全球供應鏈網絡

▲台驊集團創辦人顏益財(左)與SKYMASTER President JINNAM MOO合影。（圖／台驊提供）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)今(18)日宣布，已正式完成與韓國貨運承攬公司SKYMASTER EXPRESS INC.(SKYMASTER)的股權收購簽約，依簽約條款，台驊控股將取得其已發行股份100,000股，持股比例達100%，交易總金額為美金1,548萬元。

本次交易已依規定完成董事會決議及公開資訊揭露，並經專業會計師事務所出具合理性意見，全程符合法令規範與公司治理程序。待交割程序完成後，SKYMASTER將正式成為台驊控股全資子公司，為集團國際化戰略再添重要據點。

韓國作為亞洲核心市場之一，在全球高科技與製造業供應鏈中占據關鍵樞紐地位。SKYMASTER長期深耕當地市場，累積扎實經營基礎，客戶群涵蓋高科技、汽車、能源、電子等多元化產業，並與韓國核心產業及跨國企業建立長期合作關係，展現其專業實力與市場信任。

此次簽約展現台驊控股在東北亞市場的積極布局企圖，待交割完成後，將與既有日本子公司相互呼應，形成「日韓雙核心」據點，進一步提升區域服務深度與串聯能力。台驊控股亦已於新加坡、泰國、越南、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞及印尼等東南亞主要國家完成布局，並以台灣為根基，連結中國、東南亞與東北亞，進一步拓展至美國與全球，打造完整且具韌性的國際物流網絡。

透過此一布局，台驊控股將持續強化供應鏈韌性，並提供跨國界、跨產業的整合型物流服務，以積極回應多元化客戶需求。在地緣政治風險、關稅政策變化與貿易壁壘加劇的挑戰下，國際布局展現高度應變能力，協助客戶穩健連結全球主要市場，降低外部環境帶來的不確定性衝擊。

台驊在2010年收購台灣空運100%股權，新台幣5億元，整合海運與空運資源，擴大兩岸三地供應鏈服務範圍，顯著提升空運業務比重。2015 /2018收購聯宇達方(上海)物流60%股權；2018 年增持至66%總計人民幣6,523萬元，強化華東地區倉儲配送與中國內貿物流能力，支持電商物流發展。



今年收購SKYMASTER EXPRESS INC.100%股權，1,548萬美元，補強東北亞據點，深化韓國市場布局，完善亞洲區域網絡。

台驊控股除透過併購拓展版圖外，亦靈活運用自行設立與合資合作模式，擴充區域營運基礎，累積多元並進的成長動能。

集團長期深耕國際物流，服務涵蓋海運、空運、倉儲、報關、電商物流與供應鏈金融，並積極推動數位化轉型與綠色智慧物流。隨著SKYMASTER的加入，網絡架構將更臻完善，進一步展現數位化、低碳化、全鏈整合的長期戰略。

展望未來，台驊控股將以「日本與韓國雙樞紐」為東北亞核心，結合東南亞完整布局與既有全球據點，持續優化供應鏈效率與穩定性，為客戶提供安全、可靠且具前瞻性的物流服務，並為股東創造長期穩健的價值回報，實踐立足亞太、放眼世界的願景。