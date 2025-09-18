▲圖為台積電嘉義廠。（圖／記者翁伊森翻攝）



晶圓代工巨擘台積電傳出，嘉義先進封裝廠二廠計畫暫緩，以配合美國廠擴建需求。對此，台積電重申在台投資步伐不變。經濟部次長何晉滄表示，將以台積電官方說明為準，若嘉義廠需要協助，經濟部會全力配合，加速建廠進度。

市場消息指出，台積電不僅加快亞利桑那州二、三廠興建時程，嘉義封裝廠二廠的設備可能優先調往美國。台積電回應強調，台灣投資計畫依舊持續，沒有改變。

何晉滄受訪時表示，關於媒體報導的細節，應以台積電官方說法為主；若嘉義封裝廠在建廠過程中有任何需求，經濟部會全力支持，加速施工進度。媒體追問若設備轉往美國，經濟部是否介入了解，他指出後續會向台積電確認，並由台積電對外說明。

此外，昨日供電情況也受到關注。備轉容量率曾降至3.8%，外界擔心供電穩定性。何晉滄表示，穩定供電一直是經濟部要求，台電也全力維持系統安全。昨日因部分機組故障，備轉容量一度降至約4%，台電立即採取多項應變措施，包括啟動備用機組、抽蓄水力及需量反應等，以確保供電。

對於故障機組復原時程，他指出，林口1號機預計下週回歸，興達燃氣機組若能盡快恢復運作，可增強高雄供電安全。他對未來供電穩定充滿信心，希望日間尖峰備轉率維持在10%以上，夜間尖峰保持在6%以上。