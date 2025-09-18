台灣經貿網閃耀菲律賓台灣形象展 　創新力全開、南向合作再升級

▲台灣經貿網於「2025年菲律賓臺灣形象展」設置「創新生活館」，開幕首日向貴賓介紹創新生活館的亮點產品。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

2025年菲律賓台灣形象展本月17日至19日在馬尼拉SMX會議中心隆重登場。經濟部國際貿易署委託外貿協會台灣經貿網(Taiwantrade.com)設置「創新生活館」(Innovative Living Pavilion)，館內匯集了來自臺灣的18家優質企業，展出超過30項涵蓋居家生活、消費性電子、汽車零配件、食品、美容保養等多元產品，每一項展品都融合了智慧生活與創意設計，攜手我商搶攻新南向市場，讓創新生活，從台灣出發！

菲律賓政府近年強化電信、綠色能源、農產加工及工業區發展等重點產業，並提供多元投資與合作機會，且菲國擁有1.1億人口與強勁內需，預估2025年GDP年增率超過6%，為台灣各項民生產業帶來廣大商機。另外兩地產業互補性高、加乘出多元合作機會，台灣品牌正好乘勢出擊，搶攻東南亞最具潛力的市場！

本次「創新生活館」展現台灣企業將數位創新融入生活的實力，且台灣消費品出口強勢，契合菲國國內消費及投資需求，一舉帶動台灣智慧生活產業相關產品與服務的輸入，加速雙邊貿易動能。

展區內亮點產品迅速抓住眾人眼球，如中研國際「MOVA自轉地球儀」內建磁力懸浮與太陽能模組，無需電池與插電，即可在日常光線下自動旋轉，不僅象徵科技與自然的完美融合，也為居家與辦公空間增添獨特美感；而醫創達則帶來結合AI心律偵測貼片與手機APP的創新裝置，透過大數據演算可即時掌握心律變化，有效提升心臟疾病的預防效率，吸引眾多菲律賓企業與買主好奇的目光。

「創新生活館」今年熱情登陸呂宋島，為提升展區熱度及品牌互動，特別邀請深諳菲語及英語的專業主持人於現場介紹台灣優質產品，並結合擁有近30萬粉絲的知名網紅，於展覽期間進行直播開箱與粉絲互動。此外，展區也特別結合高科技的感應式互動遊戲，讓觀眾在參與活動的過程中，輕鬆觸及台灣創新產品，成功吸引觀展者駐足體驗。

台灣經貿網（https://www.taiwantrade.com/）為經濟部國際貿易署委託外貿協會建置的台灣B2B貿易總入口網站，提供超過14種語系服務，協助國際買主快速連結臺灣優質供應商。平台更推出AI短影音、AI助攻電商市場、關鍵字精準行銷等全方位數位行銷解決方案，協助臺灣中小企業打造全球競爭優勢。誠摯邀請有志拓展海外市場的企業加入會員，善用台灣經貿網資源開創新局，更多服務詳情請洽免付費專線0800-506-088。