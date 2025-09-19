輝達入股英特爾「最大贏家」曝！　專家分析影響台積電程度

▲英特爾CEO陳立武PO黃仁勳合照。（圖／翻攝自X／Lip-Bu Tan@LipBuTan1）

記者葉國吏／綜合報導

晶片巨擘輝達（NVIDIA）18日宣布，以每股23.28美元的價格投資英特爾（Intel）普通股，計劃攜手打造客製化x86架構CPU，並將整合至AI基礎架構平台，助力市場需求。專家認為最大贏家就是川普政府，至於會不會影響台積電？專家認為短期不會有影響。

輝達此次投資金額高達50億美元，輝達表示，雙方將共同開發多代資料中心及PC產品，致力於提升超大規模、企業及消費者市場的運算效能。輝達的AI及加速技術，未來將透過NVLink技術無縫整合英特爾的CPU技術及x86生態系統，提供市場更具競爭力的解決方案。

▲台積電董長魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

根據《中國時報》報導，智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智指出，英特爾長期面臨客戶不足的困境，此次輝達的投資不僅填補了這一缺口，也展現合作的決心。

至於是否影響台積電，林偉智認為輝達與英特爾的合作屬於新產品開案，並非訂單轉移，因此短期內台積電的既有訂單不會受到波及。至於新產品的具體搭配，可能是H20的後繼產品，但仍需等待輝達進一步宣布細節。這場晶片新局，勢必成為全球科技競爭的重要風向標。