輝達投資50億美元「英特爾股價華麗轉身」　陸行之提五點觀察

▲輝達入股英特爾50億美元。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）18日宣布，將以50億美元（約新台幣1500億元）入股英特爾（Intel），取得超過4%普通股，成為英特爾最大的外部股東之一。對此半導體分析師陸行之則認為，雖然英特爾還有許多地方需要改善，但股價已經回升，美國政府投資帳面也已經獲利，對於產業影響，他也提出五點看法及觀察。

陸行之表示，自從美國政府拿下9.9% 英特爾持股以來，雖然銷售還需要殺手級產品來加強，晶圓製造還需要良率及產能利用率改善來減虧，降本還需要大規模裁員來逐步完成，這些都需要時間去改善，但短期股價已經華麗轉身，美國政府投資帳面上已獲利近5成，但接下來的問題是我們要關注內/外部力量如何出手救？食髓知味之後的下一家要給救的寵兒是誰？還會誰會來入主來幫忙出錢共襄盛舉救阿斗呢？

陸行之也整理這次50億美元投資的細節及對產業的影響，並提出五點看法：

1. 50億美元，每股23.28美元，相當於買了214,776,632股，4.9%持股，沒說是新股還是舊股，陸行之判斷是發新股，持股比例降至4.7%。加上美國政府的88.7億，軟銀的20億美元，合計158.7億美元，對於現在每季度虧個20億以上的英特爾而言，可以燒個兩年時間來改善體質，不無小補。

2. 英特爾以後會製造 NVIDIA 客製化數據中心用的 x86 CPUs，整合到NVIDIA的AI 架構中，這明顯是要用英特爾晶圓製造，但他也質疑所謂英特爾製造，不知道把部分dies交給台積電來做，算不算，陸行之也提問，是由誰來客製化設計？不知道怎麼改？感覺是用 Intel CPU IP，NVIDIA 來改，這個新產品至少應該要1-2年以後才會量產吧。

3. 而在個人電腦方面，Intel 以後會推出 x86 CPU+RTX GPU 的SOC chiplets，這種整合性產品應該對標是量大的中低階AI PC，AMD、蘋果應該也可以自己獨立完成設計這樣的產品。感覺數據中心的合作是NVIDIA主導，中低階AI電腦的合作是 Intel 來主導。

4. NVIDIA跟英特爾合作當然對蘇媽的AMD的影響最大，但股價開低走高跌不到1%可能表示NVIDIA AI GPU+ Intel CPU 老早就有了，但NVIDIA力推自己的 Grace+Blackwell、Vera ARM CPU+Rubin 拿下不少份額，還會反推客製化x86 CPU+ Rubin next 來砸腳嗎？Amazon、谷歌、Meta自己設計的ASIC可以選配自己的ARM CPU，AMD x86或是Intel x86跟這投資合作案子無啥關係。

5. 最後就是 x86 CPU+ RTX GPU 的 SOC chiplets 應該需要比較大的 ABF 載板，但不要整合出來的產品沒競爭力，到時候不會讓載板公司投了資本開支/產能之後又被害吧？還有就是 Chiplets 產品還會用 Sockets 來插CPU嗎？