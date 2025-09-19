快訊／電價10月平均調漲0.71％！民生用電全面微調　影響1400萬住家、小商家

▲經濟部今日開會決議調漲電價。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者高兆麟／台北報導

經濟部今（19）日召開114年第2次電價費率審議會，審議會考量電價仍未能反映成本且台電公司鉅額虧損的情形下，電價仍須適度反映。由於產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於供電成本，因此審議會決議，產業電價不調整，維持原先照顧產業等相關措施；民生電價微調各級距單價，促使民生電價適度合理化，平均電價調整0.71%。

電價審議會中，台電表示，111至113年國際燃料價格大幅上漲，為照顧民生及穩定物價，先由台電公司吸收部分國際燃料成本漲勢，台電公司也調整採購策略及加強開源節流降低成本，但售電價格仍低於供電成本。近期國際燃料價格雖下跌，至今年7月底累積虧損仍為4,179億元。並且，上次電價審議會決議電價凍漲另請經濟部全力爭取立法院支持撥補台電預算，但相關預算均未獲立法院通過，台電財務狀況仍十分嚴峻，影響穩定經營。

審議會委員衡酌台電財務情形，電價仍須適度反映成本，在綜合考量關稅衝擊、民眾負擔能力及健全電價結構等因素，以影響最低的方式調整電價，由於產業電價已足額反映成本，因此決議產業電價不調整，維持先前對於衰退產業減調或凍漲的照顧措施。民生電價部分，大多採用累進電價，前三段級距電價長期低於供電成本，為反映成本及節約用電，決議微調各級距單價，住宅700度以下每度調漲0.1元、701至1,000度每度調漲0.2元、1001度以上每度調漲0.4元；小商家700度以下每度調漲0.1元、701度以上不調整，以減少物價波動。

經濟部說明，本次調整民生用電，主要因為民生電價長期偏離成本，例如目前住宅平均電價2.77元/度，遠低於台電今年1到7月平均售電成本3.80元/度，必須適度反映，但以最小的調幅避免影響過大。本次電價調整後，一般四口之家用電約700度，每度調整0.1元，平均每月電費最多增加70元，而小商店每月電費最多只增加70元。另搭配配套措施，農漁、學校(幼兒園至大學)、社福團體及使用維生輔具的身障家庭，電價不調整。

基於資訊充分揭露，經濟部將於今（19）日會後兩周內將今日會議紀錄、會議討論資料及台電各項成本資料全部公開於網路，民眾自10月3日起可透過經濟部或能源署首頁連結至「電價及費率資訊揭露專區」(https://ea04.moeaea.gov.tw/c002/)，了解本次電價費率審議相關資訊及台電成本資訊。



