10月漲電價懶人包　小家庭每月電費多繳33元

▲經濟部提供電價調整說明。（圖／經濟部提供，下同）

記者高兆麟／台北報導

經濟部今（19）日公告最新電價審議委員會，隨後端出5大重點懶人包，10月起，93%住宅用戶每月電費最多將要增加33元至70元不等的電費，其中1-2人小家庭平均每月電費最高將多繳33元。

以下是經濟部臉書全文：

向您報告：下半年電價審議會決議的情形

今天經濟部邀集產官學及消費者代表，召開2025下半年電價審議會；為兼顧 #反映成本 及 #減少物價影響，審議會決議平均電價微調0.71%。

1、月用電700度以下，每度微調+0.1元

目前民生住宅平均電價每度2.77元，仍低於台電今年1-7月平均售電成本3.80元/度。電價需適度反映成本，且兼顧民生，以減少影響。

2、93%住宅用戶，每月電費最多+33~70元

例如，約1-2人的家庭人口，月用電約330度以下，平均每月電費最高+33元。2-4人的家庭，月用電約700度以下，平均每月電費最多+70元。

3、減少物價波動，小店家月用電701度以上 #不調整

而小店家700度以下，每度調漲0.1元，#平均每月電費最多+70元。

4、考量關稅衝擊，產業電價不調整

產業電價目前已反映成本，維持先前對於衰退產業減調或凍漲的照顧措施。

5、汰換節能設備補助持續！

針對住宅冷氣、冰箱汰換成1級能效，有每台3,000元的補助；丹娜絲及728豪雨受災區，小店家換節能生財設備，也有最高5萬元補助可來申請。