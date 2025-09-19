台積電「尾盤殺2.6萬張賣單」市值蒸發5186億元　兇手是它

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台股19日盤勢劇烈震盪，早盤一度衝上25864點歷史新高，台積電（2330）同時刷新1290元新天價。然而，隨著尾盤富時指數調整生效，帶動被動式基金同步調節持股，台積電爆出2萬5947張巨量成交，單筆成交金額高達328.23億元，占全天成交值56.2%。台積電終場翻黑，下跌20元收在1265元，跌幅1.56%，市值蒸發新台幣5186億元，失守33兆元至32.8兆元。

不僅台積電，鴻海（2317）尾盤亦出現1萬7697張賣單，金額達37.87億元，收214元、跌0.47%；台達電（2308）尾盤有4147張、36.82億元賣壓，收888元、跌0.45%；聯發科（2454）則受國際產業消息衝擊，終場重挫4.64%，收在1440元，尾盤單筆賣出2420張，成交金額達34.84億元。

台股終場下跌190點，收在25578點，成交金額放大至5986億元。根據統計，僅台積電、鴻海、台達電、聯發科四大權值股的尾盤賣壓，就拖累大盤約202點，成為指數回檔主因。

本日市場另一焦點，為輝達（NVIDIA）宣布斥資50億美元入股英特爾（Intel），並將攜手開發AI基礎架構與PC產品。根據協議，英特爾將設計導入輝達NVLink技術的客製化資料中心與客戶端CPU，推出整合RTX GPU chiplets的全新x86系統單晶片（SoC）。消息公布後，輝達與英特爾股價雙雙飆漲，激勵美股半導體族群。

市場一度憂心輝達與英特爾的合作將衝擊台積電訂單。不過輝達執行長黃仁勳強調，此次合作重點在客製化CPU領域，並未涉及晶圓代工相關事宜。台積電ADR周四逆勢收高2.23%，顯示短期影響有限。法人認為，台積電在先進製程與晶圓代工領域具備優勢，後續影響仍待觀察，但短線台股波動主因仍以指數調整為主。

台積電、鴻海、台達電、聯發科四大權值股合計市值達40.39兆元，占台股總市值82.65兆元的48.86%，其股價波動對大盤影響深遠。

法人指出，今日權值股尾盤下挫，主要受富時指數調整生效影響，被動式基金調整持股結構，加重尾盤賣壓，導致指數回檔。產業消息雖引發短線情緒，但台積電等龍頭廠商基本面未見明顯改變，後續仍需觀察外資動向與產業合作發展。