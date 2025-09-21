降息助攻美股再締新猷　後市聚焦成長題材

▲美股示意圖。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

歷史經驗顯示，美國聯準會(Fed)啟動預防性降息後美股後市偏多，投信法人表示，隨借貸成本降低、有利企業獲利提升，帶動全球資產風險偏好回升，建議可聚焦成長題材布局，掌握後市投資契機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Fed周三(17日)宣布降息1碼，且最新聲明措辭與7月西比明顯轉鴿，進一步提振投資市場信心，帶動美股四大指數周四(18日)同步再攀歷史新高。其中以科技股為主的那斯達克、費城半導體指數漲幅優於道瓊及標普500指數。

復華美國新星基金經理人蔡佩珊表示，美國就業市場的下行風險大於加徵關稅對通膨的擔憂，使Fed官員態度轉變，隨降息啟動，有利經濟持續擴張及股市表現機會。據統計，自1995年以來，當Fed啟動預防性降息後，美股後市偏多，降息期間有兩位數報酬。

根據美國銀行最新發布的全球基金經理人調查顯示，有近半比例的經理人預估Fed未來1年將降息4次或更多，對貨幣政策轉向之預期，進一步使市場風險回升，做多美股科技七雄、黃金成為目前最擁擠交易的冠亞軍。

蔡佩珊指出，儘管美股近1季累積不小漲幅，短期可能進入震盪整理，但美國經濟維持溫和擴張、2026年預估企業獲利仍有雙位數增長，加以科技股獲利持續優於預期，預估美股中期多頭趨勢不變，後市布局採中性略偏多持股因應，並以AI等成長性較強的資訊科技類股為主軸，或留意相關降息受惠題材。

