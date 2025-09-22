台積電漲10元至1275　台股漲逾140點站上25700

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（22日）以25599.6點開出，指數上漲21.23點，漲幅0.08％。隨後在台積電（2330）漲勢擴大下，指數漲點拉至140點以上，站上25700點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電上漲5元來到1270元，漲幅0.4％，隨後漲10元至1253元；鴻海（2317）上漲1.5元至215.5元；聯發科（2454）下跌15元至1425元；廣達（2382）上漲0.5元來到281.5元；長榮（2603）下跌2.5元至186元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲172.85點或0.37％，收在46315.27點；標準普爾500指數上漲32.4點或0.49％，收6664.36點；那斯達克指數上漲160.75點或0.72％，收在22631.48點；費城半導體指數下跌45.92點或0.73％，收6232.24點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|46315.27
|▲172.85
|▲0.37%
|S&P500
|6664.36
|▲32.4
|▲0.49%
|NASDAQ
|22631.48
|▲160.75
|▲0.72%
|費城半導體指數
|6232.24
|▼45.92
|▼0.73%
資料來源：證交所
讀者迴響