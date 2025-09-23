快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

▲統一發票示意照。（圖／記者林育綾攝）
記者陳瑩欣／台北報導
今年7-8月統一發票將在25日（周四）開出最新獎號，不過財政部清查今年5-6月期統一發票大獎兌領概況，發現還有11張獎金超過百萬元以上的大獎無人認領，其中有4張千萬特別獎，最低在新北市永和區7-ELEVEN花20元買飲料就中獎，呼籲中獎人盡速現身領錢，以免和財神爺擦身而過。
財政部指出，5-6月期統一發票兌領期限至11月5日止，未兌領清冊如下：
1000萬元：4張，獎號「47406327」
►7-ELEVEN｜飲品等，20元
新北市永和區福和路121號1、2樓
►順發3C量販｜物品，150元
台中市北屯區北屯路145號1-2樓
►振宇五金｜物品，58元
台中市北區中清路1段790號
►全家Family Mart｜飲品，45元
台南市後壁區新厝72號
200萬元：3張，獎號「05579058」
►美觀園｜食品等，750元
台北市萬華區峨眉街47號1至3樓
►7-ELEVEN｜食品等，共75元
新北市新店區北新路3段205-1號
►101文具天堂｜物品，30元
台南市南區金華路2段209、211、213號
100萬元：4張
►全聯福利中心｜食品等，共639元
新竹市東區藝術路7、9號
►7-ELEVEN｜飲品，15元
桃園市蘆竹區濱海路1段40號、42號1樓
►Uber Eats｜外送費等，共18元
新北市五股區五權五路27號3樓
►Uber Eats｜外送費等，共17元
新北市五股區五權五路27號3樓
讀者迴響