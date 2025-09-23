飾金飆每錢14110元驚驚漲 銀樓老闆下豪語「賣我8兩給你百萬」

國際金價頻頻創高，銀樓今（23）日剛開門掛牌每錢喊上14110元，踏進「1萬4」大關，隨時刷新天價，銀樓老闆下豪語「拿8兩黃金來賣，我保證可抱走百萬元。

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料 財部急尋

今年7-8月統一發票將在25日（周四）開出最新獎號，不過財政部清查今年5-6月期統一發票大獎兌領概況，發現還有11張獎金超過百萬元以上的大獎無人認領，其中有4張千萬特別獎，最低在新北市永和區7-ELEVEN花20元買飲料就中獎，呼籲中獎人盡速現身領錢，以免和財神爺擦身而過。

亞洲股市大吸金！年度漲幅8年來首跑贏美股 低估值受青睞

台韓日股市近期紛創下新高，根據《彭博》報導，分析師認為，亞洲股市受益於更低估值和美國資產的轉移將繼續超越美國股市，而美元走弱也進一步提高了亞洲股市的吸引力。

輝達入股英特爾 聯發科遭美系外資下修評等、目標價逾1成

輝達（NVIDIA）重磅入股英特爾（INTEL），恐衝擊聯發科（2454）基於Arm設計的N1X在AI/遊戲PC領域的市佔率，美系外資調降聯發科評等至「中立」下修目標價從1800元調降至1588元，調幅11%。

記憶體概念股量價齊揚！力積電亮燈 華邦電轉虧為盈漲半根

記憶體市場景氣回溫，類股族群成為近期盤面交投的重心，華邦電（2344）8月轉虧為盈，領軍上攻，記憶體代工力積電（6770）直奔23.45元漲停價位，表現最為強勢。

i17熱賣蘋概股兩樣情！鴻海平前高 大立光翻黑

蘋果iPhone 17新機19日全球開賣，外電報導，蘋果已緊急通知組裝廠增產，標準版iPhone 17產量提高逾3成，受到此一消息激勵，今（23）日鴻海（2317）震盪走高，平了去年11月220元前波高價，最高來到222元；反觀，純度高蘋概股大立光（3008）則是翻黑。

經部「無人機」研發補助來了！ 聯發科、智邦等7公司迎利多

為加強台灣在全球無人機產業中的競爭力，並響應行政院「晶片驅動台灣產業創新方案」，高達3.26億元的預算有7家公司承接，包括智邦（2345）、聯發科（2454）等。

輝達投資OpenAI！陸行之曝「AI泡泡愈吹越大」 點名對7公司不利

輝達22日宣布砸1,000億美元與OpenAI進行戰略合作，激勵美股再創高。資深半導體分析師陸行之在臉書以「無止盡的美好AI投資循環？」為題發文分析指出，無止盡AI投資循環，讓泡泡愈吹越大，包括他自己在內的大部分投資人都沒見過，越來越難判斷其轉折點，更點名7家廠商恐怕特別不利。

賺爛！指數連衝4關刷26307點新高 台股基金首檔淨值站上400元誕生

台積電（2330）跳空上攻1340元新高價位，今（23）日台股過關斬將，站上26000點，一口氣突破26100點、26200點、26300點整數關卡，而台股基金淨值王統一全天候基金在昨（22）日站上400元大關，創下台股淨值最高紀錄。

降息周期啟動 法人：短期走勢分歧 6個月後股市見正報酬

美國聯準會上周降息一碼，法國巴黎銀行財富管理指出，聯準會啟動寬鬆周期可能引發類股輪動，防禦性類股歷史上表現較佳，短期內可能出現策略性投資機會，企業獲利動能將是支撐估值的關鍵。歷史經驗顯示，股市通常在降息初期表現分歧，但在聯準會啟動降息的六個月後，股市多呈現正報酬。