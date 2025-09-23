輝達投資OpenAI！陸行之曝「AI泡泡愈吹越大」　點名對7公司不利

▲NVIDIA、示意圖。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

輝達22日宣布砸1,000億美元與OpenAI進行戰略合作，激勵美股再創高。資深半導體分析師陸行之在臉書以「無止盡的美好AI投資循環？」為題發文分析指出，無止盡AI投資循環，讓泡泡愈吹越大，包括他自己在內的大部分投資人都沒見過，越來越難判斷其轉折點，更點名7家廠商恐怕特別不利。

陸行之點名7家公司包括超微（AMD）、博通（Broadcom）、Marvell、Google、Grok、Anthropic's Claude及Deepseek面臨挑戰。

以下是陸行之臉書內容：

假設一家策略投資人AI晶片龍頭公司投資一家新創AI應用公司1000億美元，持有佔比20%，加上其他股東合計持有5000億美元現金，這家新創公司再用這5000億美元現金跟策略投資人AI晶片龍頭公司買了4000億美元晶片，軟體，及系統，這策略投資人AI晶片龍頭公司可從中獲利2400億美元（營業利潤率高達60%），然後再用其中的2000億美元獲利投資同一家新創AI應用公司2000億美元，加上其他看好投資人的8000億美元跟投，持有佔比保持20%，這家新創AI應用公司再用這1兆（一萬億）美元現金跟策略投資人AI晶片龍頭公司買了8000億美元晶片/軟體/系統，然後從中獲利4800億美元，然後再用其中的4000億美元獲利投資同一家新創AI應用公司4000億美元，加上其他看好投資人的1.6兆美元跟投，持有佔比保持20%，這家新創AI應用公司再用這2兆（二萬億）美元現金跟策略投資人AI晶片龍頭公司買了16000億美元晶片/軟體/系統，然後從中獲利9600億美元，然後再用這9600億美元獲利投資同一家新創AI應用公司8000億美元........。

加上這不斷地循環投資可能的估值增加，有沒有感覺這無止盡的投資循環♻️對AI產業真是美好，而且每天都有驚喜，泡泡越吹越大，好像永遠不會破，大部分投資人（包括我）也沒碰過這種事，越來越難判斷其轉折點。

當然這美好無止盡AI投資循環的背後，對其相關產業鏈有利，但對AMD的AI GPU，Broadcom/Marvell的ASIC這些晶片設計商相對不利，也對AI應用公司競爭同業谷歌，老馬的Grok，Anthropic's Claude，大陸的 Deepseek 相對不利。

而同樣無止盡投資循環戲碼也發生在 Coreweave, Nebius, Intel, 你們覺得誰會是下一個被教主翻牌的標的物？哪家公司也有能力找到這樣的完美循環♻️（看起來AMD，Intel，Marvell 都玩不過教主，但谷歌，亞馬遜，博通，Tesla 有資金，有核心晶片，也可以來投資/加技術合作要買其ASIC晶片的中大咖AI應用公司，但谷歌/Amazon/Tesla會賣其自研晶片嗎？）





