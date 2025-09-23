「2025全球商機鏈結總動員」四連發　台美供應鏈合作再升級

▲外貿協會祕書長王熙蒙在活動上致詞。（圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

經經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「2025 全球商機鏈結總動員」計畫，今(23)日於台北國際會議中心舉辦第4場次，聚焦美國市場。本次活動共邀請美國夏威夷、內華達、北達、密蘇里、肯塔基這五州重量級買主來台，各州駐台辦事處共設了17個攤位，23位代表與會。

活動由外貿協會王熙蒙秘書長、經濟部國際貿易署劉威亷署長、美國在台協會(AIT)梁凱雯代理處長等出席現場致詞，並舉辦美國投資商機說明會，共計有17家美商參加一對一採購洽談會。

這次來台的重要買主包括美國營收突破20億美元的全球汽車電子大廠Littelfuse、10億美元級的網通設備領導品牌Humax Digital和超過10億美元營收的智慧應用供應商Telamon Corporation等。

▲活動貴賓大合照。（圖／貿協提供）

今日亦有投資商機說明會，由美國5州政府簡報各州投資環境及商機介紹，各州代表也將於現場設置諮詢攤位，供業者洽詢及運用。

貿易署為協助台灣業者拓展全球市場商機，因應美國對等關稅政策與全球供應鏈重組帶來的挑戰，並促進我國產業多元布局，降低對單一市場依賴，提升整體供應鏈韌性與國際競爭力，今年下半年以來已辦過東協、拉美與亞西場，後續來有歐洲場(9/24)及非洲場次(11/3)。