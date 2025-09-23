麵粉袋男孩的逆襲！　他砸1.7億建台美教育橋樑　打造「最強社區銀行」傳奇

▲2024年最新出爐的加州銀行評比，台商Jackson Yang（楊信）經營的First General Bank，在117家競爭對手中脫穎而出，效率比第2、資產回報率第3，以11.37億美元資產寫下小銀行突圍傳奇。（圖／翻攝自First General Bank官網）

記者潘姿吟／綜合報導

從麵粉袋男孩到銀行董事長，Jackson Yang（楊信）用39年時間詮釋了什麼叫「美國夢」，更可貴的是，他從沒忘記「根」在哪裡，透過教育為台美搭橋，讓更多台灣年輕人有機會在國際舞台發光發熱。在這個充滿不確定性的時代，不少這樣的台商，正以他們的方式為台美關係注入新活水。他的故事告訴我們：真正的成功，不只是個人的輝煌，更是能為下一代點亮希望的明燈。這是台灣人韌性與智慧的最佳寫照：以腳踏實地的努力與無畏精神，證明台商在全球舞台上的不可或缺。

「小時候穿美援麵粉袋做的衣服，現在捐1.7億幫台灣學生圓美國夢。」這不是勵志小說情節，而是台裔企業家 Jackson Yang 的真實人生。從彰化埔心鄉的貧村少年，到 11 億美元資產銀行的董事長，他的故事堪稱台美移民史上最動人的逆襲傳奇。

連續 9 年CDFI認證 擊敗117家銀行奪冠

2024 年最新出爐的加州銀行評比，First General Bank（大通銀行）在117家競爭對手中，拿下效率比第2名、平均資產回報率第3名的亮眼成績。這家總資產僅 11.37 億美元的「小銀行」，憑什麼能在金融巨獸林立的加州殺出血路？

答案藏在一個關鍵數字：連續 9 年。自 2016 年起，First General Bank 每年都獲得美國財政部「社區發展金融機構」（CDFI）認證，這項殊榮全美僅約 1,100 家金融機構擁有。或許，不做大銀行，但要做最好的社區銀行，是楊信的中心思想。

以不鏽鋼垃圾桶拿下全美8成市佔

時間拉回 1944 年，Jackson Yang 出生在彰化縣埔心鄉一個貧困農家。「那個年代很苦，我穿過美軍援助的麵粉袋做成的衣服，喝美援奶粉長大。」他曾在出席 2019 年會北美彰化同鄉會年會分享童年回憶，語氣上沒有怨天尤人，反而充滿感激。

關鍵轉折點在16歲。當同齡孩子還在念書時，Jackson Yang 已經踏入商場，開始學習國際貿易，「那時候台灣剛起步，國際貿易是少數能接觸世界的管道。」這段經歷，為他日後的國際化視野奠定基礎。

1986年，42 歲的 Jackson Yang 先移居加拿大，再轉往美國發展。白手起家的他，憑藉敏銳的商業嗅覺，從生產不鏽鋼垃圾桶及家具五金產品起家，很快在居家用品市場找到立足點。

Jackson Yang 創辦的 Seville Classics, Inc.，如今已是北美家庭整理收納解決方案的領導品牌。美國人十分重視居家空間規劃，而他正是抓住了這個需求。後來，公司主力商品「不鏽鋼垃圾桶」，更一舉拿下高達全美 8 成的市場占有率，成為好市多（Costco）、Sam’s Club 與 Amazon 等大型零售通路的主要供應商。

▲First General Bank是一家，以「服務社區」為核心理念的銀行。（圖／翻攝自Google Map）



39歲跨足金融業

然而，真正讓 Jackson Yang 聲名大噪的，是他在 2005 年創立的 First General Bank（大通銀行）。這個關鍵決定，不僅改寫了他的人生軌跡，也讓他從實業界跨足金融領域，開啟一段全新的傳奇。

當時的美國南加州，華人社區雖然逐漸壯大，但能真正理解族群需求、並為中小企業量身打造金融服務的銀行卻屈指可數。Jackson Yang 看準這個缺口，決定成立一家以「服務社區」為核心理念的銀行。他深知金融業與傳統製造業截然不同，因此沒有選擇親力親為地管理日常事務，而是展現高度前瞻性的治理思維，並延攬具有專業背景的 Cliff Hsu 擔任總裁，專業分工。

這套經營哲學，讓 First General Bank 在短短 20 年間，從無到有、逐步建立起完善的金融服務體系，不僅贏得社區客戶的信賴，更在全美數千家社區銀行中脫穎而出，登上排行榜第 1 名。這不只是商業上的成功，更象徵著一位來自台灣的移民，如何憑藉遠見與堅持，把「小銀行」做成了國際金融舞台上備受矚目的典範。

砸1.7億打造台美教育橋樑

更令人驚艷的是 Jackson Yang 的「教育野心」。透過「J. Yang and Family Foundation」，他已向加州 5 大頂尖學府捐贈超過 1.7 億台幣，受惠學校包括 UCLA、UC San Diego、Caltech、UC Irvine、ArtCenter。

這不是一時興起的善舉，而是深思熟慮的戰略布局。

2008 年，Jackson Yang 創立北美彰化同鄉會；2012 年設立「楊信獎學金」，最初只幫助彰化師範大學畢業生赴美深造，但他很快發現，「只幫彰師大學生，影響有限。」後來，在前駐美代表袁健生牽線下，與教育部合作，擴大到 5 所名校。他對每所學校捐款都超過 100 萬美元，其中 UCSD 因當時中研院院士錢煦大力推動，更加碼到 150 萬美元。

用教育做國民外交

砸重金投資教育絕對是最划算的國民外交。他提到，台灣年輕人到美國讀書，會交到很多美國朋友。這些朋友將來出社會，對台美經濟發展和各方面交流都有幫助。數字會說話：2018 年楊氏基金會向 UCLA 捐贈 100 萬美元後，該校台灣研究計畫大幅擴展；2019 年 UCSD 設立「J. Yang獎學金計劃」，台灣學生錄取率明顯提升。

教育投資的報酬率，可以是無窮大的。因為，一個「人才」可以影響一群人，但一群人才就可以改變兩個國家的關係。台灣有優秀人才和技術，美國有廣闊市場和資源，倘若兩者結合，將有機會創造更大價值。

小銀行的大格局實踐ESG

在 ESG 浪潮席捲全球的今天，First General Bank 早已超前部署。除了 CDFI 認證展現的社會責任，銀行還持續進行清寒獎學金計劃，並將永續發展理念融入營運策略。企業成功不能只看獲利數字，還要看對社會的貢獻，這也是銀行能連續獲得各項殊榮的關鍵因素。

Jackson Yang（楊信）小檔案

• 出生：1944 年，台灣彰化縣埔心鄉

• 移民：1986 年加拿大→美國

• 事業：Seville Classics 創辦人、First General Bank 董事長

• 社會職務：北美彰化同鄉會創辦人、行政院政務顧問

• 教育投資：透過家族基金會向加州 5 大名校捐贈逾 1.7 億台幣

大通銀行 First General Bank 成就一覽

• 2013年：SNL 全國社區銀行排名第 1（5-50億美元資產組）

• 2022年：S&P Global 美西最佳銀行第 1 名（<100億美元資產）

• 2024年：Hovde Group 加州銀行效率比第 2、ROA第 3（117家競爭）

• 2016-2025年：連續 9 年獲美國財政部 CDFI 認證