壽險「要保人」變更　繼承人連補帶罰噴近百萬遺贈稅

▲民眾前往國稅局報稅示意照。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

高額壽險保單要保人變更，當心惹上《遺贈稅》大麻煩！北區國稅局近期分享「抓漏」案例，有子女繼承富爸爸生前買的保單，自行變更要保人並主張保險收入未進帳，遭連補帶罰近百萬元。

錢爸爸（化名）生前有2張總額超過500萬元以上的壽險保單，皆在112年以本人為要保人、子女為被保險人投保，其中1張在死亡前變更要保人，未申報贈與稅；113年死亡以後子女自行將另一張保單變更要保人，2張都被一起被抓到，因被視為死亡前2年贈與行為，一起併入遺產核課。

佛心勸繳稅被當詐騙

「他們全都沒有申報，自然會被處罰。」稅務人員指出，經調閱資料後發現漏稅，火速開單追稅，繼承人對稅單不以為意，結果當事人還怒罵「詐騙」掛電話，國稅局最後只能以《遺贈稅》稅率10%追繳本稅50萬元，並處0.8倍裁罰，即40萬元，合計連補帶罰90萬元。

稅務人員指出，現行《遺贈稅》法律規定，死亡後6個月內要報稅，可延3個月。此案繼承人有延長報稅期間，顯然有充足的時間整理資產；又有主動更換要保人的行為，裁罰倍數因此落在0.8倍。

稅務人員指出，「保險公司固定期間會通告國稅局保單要保人變更了，國稅局可能無法在保單變更當下揪出來，但資產有記名，其實都可掌握，不會漏抓。」

北區國稅局指出，民眾辦理親人遺產稅申報時，請先檢視被繼承人死亡前投保保單，如有以被繼承人為要保人，死亡前2年內變更該保單要保人為被繼承人之配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母及各順序繼承人的配偶時，應按被繼承人死亡日該保單價值併入被繼承人遺產申報，以免因漏報遭到補稅及處罰。