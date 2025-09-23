ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

昱台國際預計10月下旬掛牌上櫃　深耕中南半島物流做出市場區隔

▲左起昱台總經理林興芳、董事長劉枋、財務長蕭家辭在媒體茶會上。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

昱台國際公司(7716)將於2025年10月下旬掛牌上櫃，今(23)日在台北君悅酒店舉辦首次上櫃前業績發表會，公司董事長劉枋指出，公司成立31年，是亞太地區具代表性的綜合性貨運承攬商公司，深耕中南半島逾20年，在美國實施對等關稅後，越南等出口明顯成長，擁有極佳利基，20大客戶當中紡織業佔了51%，與同業做出市場區隔。

劉枋指出，上半年雖然有很多產業提早出貨，但以紡織品來說，因為產品具有強烈季節性，很難提早出貨，不會影響下半年出貨；公司七成業務在亞洲地區，又以東南亞為主，估計後續輸美貨量會持續成長。公司總經理林興芳也指出，第四季是亞洲線旺季，從客戶訪查看，第四季貨量可恢復正常且有成長。

昱台上櫃主辦承銷商為中國信託綜合證券，公司成立於1994年，主要提供海運、空運、報關、卡車運輸及倉儲管理等全方位物流服務。目前營運據點涵蓋台灣、中國、香港、越南、柬埔寨，泰國及緬甸等地，於中南半島地區深耕已逾二十年，累積深厚在地經驗與完整物流網絡。

公司長期服務於紡織、化學品、建材等產業，並在電子資通業及跨國供應鏈的客戶群中持續拓展。2025年上半年，產品別營收結構中以海運承攬業務為主(93.43%)，其餘(6.57%)則來自空運及內陸運輸；前20大客戶佔總營收約為30%，而這20大客戶產業別比重分別為紡織業51%、代理17%、化學13%、電子資通業8%及其他11%。

根據會計師簽證數據，昱台國際2025年上半年合併營收達10.51億元，較2024年同期成長 11.48%；毛利為2.10億元，年增8.65%；稅後淨利2,769萬元，年增6.2%，每股盈餘(EPS)1.37元，優於2024年同期的1.29元。2025年第二季EPS為0.33元，較2024年同期0.67元下降，主要係因新台幣強勢升值，影響美元計價營收折算與匯兌損益。

累計2025年1至8月該公司公告營收為13.82億元，較2024年同期成長2.44%。其中，7月營收1.63億元(年減24.49%)、8月營收1.67億元(年減20.96%)，主要係受到美國關稅政策及國際貿易環境不確定性影響，導致部分出貨時程提前或調整，短期營收承壓。但整體來看，累計營收仍維持正成長。

近年來，全球供應鏈因中美貿易摩擦與關稅政策而加速重組，大量製造業逐步從中國移轉至越南、柬埔寨及東南亞其他地區。該趨勢帶動區域進出口需求持續上升，也推升中南半島對整合物流服務的依賴度。

昱台國際在中南半島當地深耕超過20年，已累積穩固的在地網絡與豐富操作經驗，能協助客戶因應關稅變動與供應鏈調整。隨著全球品牌商持續增加在中南半島的投資規模，公司營運動能將隨區域製造產業擴張而持續受惠。

昱台國際秉持穩健經營與回饋股東的理念，近三年股利配發率逐年提升：2023年為61%，2024年為71%，2025年進一步提升至75%，展現公司對長期穩健配息的承諾。

面對全球供應鏈重組趨勢，昱台國際將持續以「區域深耕＋服務多元化」為核心策略，推進營運規模與服務升級，並以四大成長動能為發展主軸：

1. 深化區域優勢：持續擴充在中南半島的營運版圖，強化既有據點的市佔與服務能量。

2. 開發電子資通產業客戶：隨著電子資通業廠商逐步往東南亞轉移，公司積極以廣泛且專業的物流服務切入電子資通產業供應鏈。

3. 持續創新物流服務：延續跨境陸運、特殊貨物運載等高門檻物流服務的專業性，以差異化提升毛利結構，保持領先地位。

4. 策略性併購與拓點：鎖定具協同效益的產業標的進行併購，加速營收規模擴張。

此外，集團也將積極推動數位化物流管理，提升作業效率與透明度，以協助客戶因應跨國生產基地的彈性調度需求。

昱台國際強調，透過上述成長策略，公司將持續鞏固客戶基礎，擴展市場版圖，並穩健推進營運與獲利成長，為股東創造長期價值。

關鍵字： 昱台國際預10月下旬掛牌上櫃深耕中南半島市場區隔

