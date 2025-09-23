業務員騙買股權連結商品「收錢沒交易」被開除　公司挨罰120萬

▲金管會外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

又有券商交易糾紛挨罰！金管會證期局今（23）日公告，知名證券前業務員「收錢沒有幫忙投資」，違反誠信原則，加上公司主動關懷有缺失，因此要求業務員解職，公司被記警告並裁罰120萬元。

證交所今年5月13日、14日至該證進行查核，發現劉姓業務員（現已離職）騙往來戶買股權連結商品（ Equity Linked Note ， ELN ）取得款項，但實際上沒有購買相關產品，害投資人誤信有產生交易，且與客戶間有資金往來借貸款項及代客保管銀行存摺的情形，違反誠信原則。

另外，該證券辦理客戶關懷訪談之執行與查核作業核有相關缺失，因此給予處罰。該證券商也發出重大訊息指出，已採取相關改善措施，加強內部控制制度作業，後續將落實執行。

金管會證期局指出，此次裁罰，依證券交易法第56條規定命令元大證券解除劉姓業務員的職務，並請該證券自行議處相關主管人員。

而在公司裁處部分，證期局另依證券交易法第66條第1款及第178條之1第1項第4款規定，對元大證券核處警告及120萬元罰鍰。

金管會同時統計，今年截至８月底，共有26件證券業裁罰案，雖然比去年同期28件略少，但今年前8月的罰鍰已高達1470萬元，較去年前8月1340萬元高9.7%，平均每件罰鍰來到56.53萬元，也比去年的47.86萬元要高。不過，此次裁罰案發生時間落在9月，尚未併入計算。