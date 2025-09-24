義美公主高易誼成車市女王之路　握10國際車廠代理經銷

▲尚騰汽車集團董事長高易誼手中擁有10大汽車品牌的經銷代理權，已晉升成為進口車女王。



圖文／鏡週刊

尚騰汽車集團董事長高易誼，10年前從豪華跑車保時捷經銷商做起，去（2024）年更拿下全球第4大車廠Stellantis代理權。現在，高易誼手中握有美、歐、日、韓系等6大汽車品牌代理權與4大品牌經銷權，超越和泰、汎德等老前輩，更一舉晉升成為台灣進口車女王。

由高易誼領軍的尚騰，今年正逢成立10週年，雖然國內車市遭遇川普關稅戰衝擊，以及貨物稅與匯率多重亂流干擾，導致市場急凍，但高易誼的團隊，卻能在低迷車市中脫穎而出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以尚騰去年取得代理權的法國寶獅（Peugeot）來說，今年前7個月在台灣就賣出1,650台，硬是刷新在台銷售紀錄，讓Peugeot全球執行長費維（Alain Favey）親自訪台，更大讚團隊「快、狠、準！」

▲Peugeot在台刷新銷售紀錄，Peugeot全球執行長費維（左三）特地造訪台灣表達激賞。

不僅如此，去年高易誼已入主技嘉科技董座葉培城投資的寶嘉聯合，順利取得全球第4大汽車集團Stellantis在台總代理，一次拿下包括Peugeot、雪鐵龍（Citroën）、Alfa Romeo、飛雅特（Fiat）、越野車始祖Jeep，以及專精商用車、貨卡的Ram等6大汽車品牌。

加上原本就擁有豪華跑車保時捷、歐系Škoda、韓系Kia、日系SUZUKI的區域經銷權，如今高易誼手中可銷售的汽車品牌多達十種，已超越車業老前輩和泰、汎德，成為不折不扣的進口車女王。

一次拿下十大汽車品牌的銷售權，讓各界好奇品牌如此多元，尚騰團隊該如何經營？「我們不僅看重產品本身，更要清楚了解產品定位，做出定價、規格和特色之間的區隔，讓產品間不會相互競爭。」高易誼不急不徐地說。

陪同受訪的尚騰執行長吳睿弘則進一步解釋，旗下品牌眾多，未來展示據點與維修廠也將採取多合一模式，也就是在同一地點即可看到多個品牌車款，維修據點亦將統一，讓消費者不僅能在一個地方找到想要的車種，也可一次解決維修服務。

進入專訪尾聲，本刊詢問高易誼，除了保持捷外，是否有計畫再拿下其他頂級豪華車品牌代理權？她則微笑表示：「看緣分、也看機會，當然還是要先準備好自己。」從她自信的話語中，聽得出這位拒絕停下腳步的進口車女王，下一步仍將是台灣汽車業關注焦點。



更多鏡週刊報導

封面故事／進軍汽車業10年有成 專訪義美千金高易誼晉升進口車女王

進口車女王專訪1／經營十年闖出佳績 高易誼靠一特點打造尚騰高效率

進口車女王專訪2／愛車、賣車更懂車 高易誼挑戰紐柏林賽道3天狂飆422公里