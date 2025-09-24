賣車更懂車！義美公主高易誼挑戰紐柏林賽道　3天狂飆422公里

▲高易誼今年飛赴德國，挑戰有「綠色地獄」封號的紐柏林賽道。（圖／尚騰汽車提供）

圖文／鏡週刊

不光是愛車、賣車，尚騰汽車集團董事長高易誼更是擁有美國賽車執照的高手。今年，高易誼首度挑戰素有「綠色地獄」封號的德國紐柏林賽道，親身體驗到賽道起伏與光感變化，讓她大呼過癮，紐柏林賽道1圈20公里，她在3天之內就開了422公里，連隨車教練都佩服她的拚勁。

高易誼透露，今年她特地飛赴德國，挑戰有「綠色地獄」封號的紐柏林賽道。「上去就像是簽了生死狀，開上賽道的體感與視覺完全不一樣，連樹葉的陰影變化都會影響駕駛判斷，不是模擬機可比擬。」她形容。

回憶這趟朝聖之旅，她從一開始的擔心、害怕到漸入佳境，最後一天還遇上大雨，挑戰度與體驗感再升級，3天之內足足開了422公里，同行友人里程數還不及她的一半，連隨車教練都佩服她的拚勁。

正因為愛上駕駛樂趣，高易誼於2年多前，出手取得位於南台灣屏東的大鵬灣賽車場經營權，希望複製國外的賽道體驗給台灣民眾。

▲尚騰汽車集團出手取得大鵬灣賽車場經營權，希望複製國外的賽道體驗給台灣民眾。（圖／翻攝大鵬灣國家風景區官網）

高易誼指出：「賽車最有趣的地方就是，永遠都有進步的空間，即使是一直開同樣的路徑或賽道，都會有不一樣的地方！」她更驕傲地說：「大鵬灣擁有的高速彎，可是連國外專業車手都說好玩又有挑戰度，真的有發揮技術的空間。」

本刊也好奇賽車場的經營狀況，將來又會如何擴張？此時，高易誼嘆了口氣說：「雖然大鵬灣擁有好賽道，但很可惜觀光飯店不是我們可以處理的範疇，但還是會持續努力看看。」

高易誼的一席話，點出大鵬灣的發展阻礙，就是觀光生態系不完整，苦於周遭沒有合適的觀光飯店，讓大鵬灣無法成為闔家度假旅遊的首選，觀光效益與產值也跟著受限。「只希望官方能正視，讓大鵬灣發展真正活絡起來。」負責營運的尚騰汽車集團執行長吳睿弘也提出呼籲。

專訪尾聲，本刊詢問高易誼還有沒有想挑戰的事？今年才開完紐柏林賽道的高易誼，表示已計畫年底前往芬蘭開保時捷體驗極地駕駛，更放話明年再戰紐柏林賽道。



