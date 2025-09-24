快訊／台股收盤下跌50.64點　台積電持平至1340

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（24日）開高走低，加權指數終場下跌50.64點，以26196.73點作收，跌幅0.19％，成交量4977.11億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大漲141.79點開出，指數開高走低，盤中最高達26394.03點，最低26045.47點，終場收在26196.73點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1340元；鴻海（2317）上漲2元至223元；聯發科（2454）下跌45元至1330元；廣達（2382）下跌3元來到283.5元；長榮（2603）下跌1.5元至180.5元。

今天漲幅前5名個股為凱美（2375）上漲7.3元，漲幅10％；通嘉（3588）上漲5.1元，漲幅10％；興勤（2428）上漲16元，漲幅9.97％；振大環球（4441）上漲25元，漲幅9.96％；辛耘（3583）上漲38.5元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為晶豪科（3006）下跌6.8元，跌幅8.4％；世芯-KY（3661）下跌290元，跌幅7.84％；為升（2231）下跌10元，跌幅7.69％；今國光（6209）下跌2.8元，跌幅7.36％；益登（3048）下跌2.75元，跌幅6.46％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 凱美（2375） 80.3 ▲7.3 ▲10.0％ 通嘉（3588） 56.1 ▲5.1 ▲10.0％ 興勤（2428） 176.5 ▲16.0 ▲9.97％ 振大環球（4441） 276.0 ▲25.0 ▲9.96％ 辛耘（3583） 426.5 ▲38.5 ▲9.92％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 晶豪科（3006） 74.2 ▼6.8 ▼8.4％ 世芯-KY（3661） 3410.0 ▼290.0 ▼7.84％ 為升（2231） 120.0 ▼10.0 ▼7.69％ 今國光（6209） 35.25 ▼2.8 ▼7.36％ 益登（3048） 39.8 ▼2.75 ▼6.46％

資料來源：證交所