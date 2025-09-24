快訊／台股收盤下跌50.64點　台積電持平至1340

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（24日）開高走低，加權指數終場下跌50.64點，以26196.73點作收，跌幅0.19％，成交量4977.11億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大漲141.79點開出，指數開高走低，盤中最高達26394.03點，最低26045.47點，終場收在26196.73點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1340元；鴻海（2317）上漲2元至223元；聯發科（2454）下跌45元至1330元；廣達（2382）下跌3元來到283.5元；長榮（2603）下跌1.5元至180.5元。
今天漲幅前5名個股為凱美（2375）上漲7.3元，漲幅10％；通嘉（3588）上漲5.1元，漲幅10％；興勤（2428）上漲16元，漲幅9.97％；振大環球（4441）上漲25元，漲幅9.96％；辛耘（3583）上漲38.5元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為晶豪科（3006）下跌6.8元，跌幅8.4％；世芯-KY（3661）下跌290元，跌幅7.84％；為升（2231）下跌10元，跌幅7.69％；今國光（6209）下跌2.8元，跌幅7.36％；益登（3048）下跌2.75元，跌幅6.46％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|凱美（2375）
|80.3
|▲7.3
|▲10.0％
|通嘉（3588）
|56.1
|▲5.1
|▲10.0％
|興勤（2428）
|176.5
|▲16.0
|▲9.97％
|振大環球（4441）
|276.0
|▲25.0
|▲9.96％
|辛耘（3583）
|426.5
|▲38.5
|▲9.92％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|晶豪科（3006）
|74.2
|▼6.8
|▼8.4％
|世芯-KY（3661）
|3410.0
|▼290.0
|▼7.84％
|為升（2231）
|120.0
|▼10.0
|▼7.69％
|今國光（6209）
|35.25
|▼2.8
|▼7.36％
|益登（3048）
|39.8
|▼2.75
|▼6.46％
資料來源：證交所
讀者迴響