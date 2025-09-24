ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

降息行情開跑！AI鏈為主軸高價股為指標　強勢族群輪動

圖／先探投資週刊 提供

美國再啟降息循環，主要股市受到激勵創高者眾，加權指數在台積電領軍下逼近26000點，以AI供應鏈為主軸，高價股為指標，PCB、記憶體、被動元件與軍工等產業強勢輪動，多頭依舊方興未艾。

文／黃俊超

聯準會利率決策會議結論，基本與市場預期一致，將聯邦基金利率降息一碼至四～四．二五％，投票結果僅有川普提名的新任理事Miran，主張降息兩碼而投下反對票。根據近期數據顯示，上半年美國經濟活動成長已有所放緩，就業成長速度減慢，失業率略有上升但仍維持在低水準，整體就業市場下行風險正在上升，出現轉弱為本次降息主因，而通膨率有所回升，且仍略高於目標。

市場焦點集中在未來展望，根據點陣圖顯示，過半官員預期今年還將會再降息兩次，即十月與十二月會議都將降息，不過看法相對分歧，另外也將今年預期ＧＤＰ成長率由一．四％小幅上調到約一．六％，明年則由一．六％調整至一．八％。聯準會也將持續縮減其所持有的美國公債、機構債和機構抵押貸款證券（ＭＢＳ）。主席鮑爾形容這次決策是風險管理式的降息。

Nvidia入股Intel

根據英國媒體金融時報消息表示，中國國家市場監督管理總局已決定終止對Google旗下Android作業系統的反壟斷調查。該調查始於今年二月，如今尚未有確切結果，卻突然喊停的背後原因，或許與國家層面的貿易戰有關，轉向將資源與精力集中在ＡＩ龍頭廠商Nvidia，也就是呼應了中國市監局初步判定Nvidia對Mellanox的收購違反反壟斷法，且也不斷傳出中國官方一直在暗中施壓，要求企業減少甚至停止對Nvidia部分晶片的採購。

從中國股市今年表現來看，年初DeepSeek崛起，給予官方無比的信心，加上美國眾多禁令，帶動中國本土ＡＩ企業如雨後春筍般冒出，其中寒武紀股價倍數上漲至一五九五．八八人民幣的天價，甚至一度超越貴州茅台成為股王。美國曾經將H20晶片列入管制，後在Nvidia執行長黃仁勳遊說下解禁，但必須上繳十五％收入給美國政府，可以預期中國政府絕不希望企業將錢交給美國政府，而針對ＡＩ晶片遭中國官方封殺，黃仁勳表示失望但也理解。

關了一扇門、卻也開了一扇窗，美國總統川普再次出訪英國，隨行的包含黃仁勳、OpenAI執行長Altman，Nvidia宣布與英國政府及多家產業夥伴展開深度合作，最受矚目的是與ＡＩ基礎設施公司Nscale、CoreWeave、微軟等夥伴，共同投資一一○億英鎊，在二六年底前於英國建設ＡＩ工廠，打造英國版星際之門。屆時當地資料中心將部署達十二萬組Blackwell Ultra GPU，並支援包括OpenAI Stargate U.K.在內的先進專案，也將協助Nscale在全球部署三○萬組Grace Blackwell GPU，其中最多六萬組落地英國。

對未來產業最可能帶來最大影響的重磅消息，當屬Nvidia將以每股二三．二八美元的價格、投資五○億美元收購Intel股票，預估約當取得Intel四％股權，在此前的八月，軟體銀行以每股二三美元、投資二○億美元，而美國政府則是收購Intel十％股份。Intel先進製程技術相對落後，產品性能飽受威脅，造成連續虧損，期盼透過更換執行長，加上大企業與政府的投資，讓營運展望出現正向質變。

Nvidia官網表示，將與Intel攜手合作開發ＡＩ基礎設施以及消費性產品，並透過NVLink技術串聯兩者的架構，過往個人電腦處理器主要由Intel與AMD主導，可預期未來Nvidia帝國版圖將拓展至整合顯卡領域。根據合作協議內容，Intel將設計出內置Nvidia ＧＰＵ晶片的個人電腦處理器，而Nvidia也將為英特爾Xeon平台鋪路，意圖在ＡＩ基礎設施與資料中心產品線，扮演更為重要的角色。透過將NVLink互連技術整合至ＣＰＵ設計，能同時提供基於ＣＰＵ與Intel Xeon處理器的NVL72系統，進一步拓展個人電腦圖形市場的市占率。

記憶體漲價潮啟動

資料中心可服務市場規模約二五○億美元，而筆電市場一年則約當一．五億台，黃仁勳表示，市場上有整個區段是ＣＰＵ與ＧＰＵ整合，因為各種原因考量，至今大致上Nvidia尚未能夠觸及，然而龐大的市場非常有利可圖，且仍未被充分滿足。x86與ＡＲＭ架構基本上將持續併行，初期來看，對於AMD可能會帶來較大的殺傷力。另外，黃仁勳也表示一直有評估Intel代工技術，不過當前聚焦客製化ＣＰＵ，預期在短時間之內，仍然不會撼動台積電霸主地位。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2371期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

