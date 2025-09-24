台股創高翻黑！外資砍129.5億元　仁寶「利多加持漲停」賣超居冠

▲仁寶接獲大單，外資逢高調節2.3萬張。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

短多下車，今（24）日台股早盤一度創下26394點新高，終場小跌50.64點或跌幅0.19%，以26196.73點作收，而外資由買轉賣，賣超129.5億元，仁寶（2324）有戴爾接單利多消息加持，股價鎖住漲停價位，卻意外成為外資賣超第一名個股，調節2萬3220張。

根據證交所統計，三大法人賣超143.16億元，其中外資賣超129.5億元；投信今日賣超為83.16億元，連續22天賣超，累計賣超金額為768.21億元；自營商則是買超69.5億元，自行買賣部分買超31.52億元，避險操作買超37.98億元。

外資賣超前十大個股，包括7檔電子股、2檔金融股及1檔傳產股，賣超第一名個股為仁寶賣超2萬3220張，賣超第二～五名、張數分別凱基金（2883）1萬6965張、力積電（6770）1萬3801張、大同（2371）7850張，以及金寶6841張。

賣超第六～十名個股、張數分別元大金（2885）6737張、國巨*（2327）外資6566張、鴻準（2354）5369張、佳能（2374）5291張、廣達（2382）5068張。

