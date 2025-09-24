ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台彩《善良一點一點》公益影片首映　經銷商靠彩券機制谷底重生

▲▼台彩 。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲▼台彩公益影片《善良一點一點》首映，與經銷商一起宣揚善良循環。（圖／記者陳瑩欣攝，下同）

記者陳瑩欣／台北報導

公益彩券投注帶來的善良循環威力大！台彩董事長黃志宜今（24）日今日在「2025年公益彩券形象影片首映」活動表示，隨著彩迷「投注一點，付出一善」的循環，協助經銷商從人生谷底重生，甚至成家立業、買房自立之餘還能助人。

黃志宜指出，公益彩券長期協助弱勢族群創造就業機會，截至今年七月底共扶助68958位彩券經銷商與其家庭擁有穩定收入、改善生活，在社會角落播下希望的種子，今天首映的影片《善良一點一點》篇不只是形象推廣，更希望透過影像的溫度與故事的力量，讓民眾更直觀地理解到：每一張彩券的背後，都是改變社會的一份力量，是承載信任與共好的平台。

▲▼台彩 。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲台彩發揮公益力量，左起台彩總經理謝志宏、中信慈善基金會執行長高人傑、財政部國庫署副署長林秀燕、台彩董事長黃志宜。

公益彩券自民國88年發行以來，截至今年七月底已累積逾新臺幣6,528億元盈餘，其中50%分配給地方政府辦理兒少、婦女、老人，身障福利、社會救助等，45%用在國民年金，5%提供全民健保準備。為確保每一分錢都能專款專用，財政部特別設置監理委員會，監督彩券盈餘的分配及運用，讓公益彩券盈餘發揮最大效益。

財政部國庫署副署長林秀燕表示：「公益彩券發行的初衷就是增加社會福利財源及協助弱勢族群就業，多年來中國信託與台灣彩券在主管機關財政部的督導下，始終落實公益彩券盈餘專款專用的原則，讓購買彩券的民眾更放心自己的愛心及善念，都運用在真正需要的地方，並傳遞到全臺灣各縣市的每個角落。」

中國信託銀行執行副總高人傑表示：「公益彩券設計初衷就是讓彩券盈餘專款專用於公益事業，這也是中信銀行當初參與競標取得彩券發行權的主要目的：做公益。我們堅信每張彩券的背後都能為臺灣這片土地帶來更多的好事，中信銀行未來也將持續與台灣彩券密切攜手，為台灣的彩券產業貢獻最大的努力，確保彩券制度公平、透明，讓買彩券成為民眾參與社會公益的具體方式，延續並深化助益弱勢族群的動能。」

▲左起台彩總經理謝志宏、台彩經銷商鄭諺敦、台彩董事長黃志宜。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲左起台彩總經理謝志宏、台彩經銷商鄭諺敦、台彩董事長黃志宜。

在彰化銷售彩券的33歲鄭諺敦就指出，3年前到彰化當地小工廠上班，因機器壞掉聽委外業者指揮修理，雙手不幸因此截肢，至今仍在勞資訴訟中，但因抽中台彩經銷商資格，人生出現轉彎，現在收入甚至比在工廠時更好，工作彈性也更大。

「我第一次賣彩券是在田尾公路花園，那時是現場叫賣刮刮樂，只記得現場人很多、很緊張，我還要靠家人幫忙、Call朋友相助，才能撐過來。」鄭諺敦指出，賣2個月以後抽到經銷商候補資格，去年他的投注站就有賣出中秋加碼百萬獎金，不僅重新建立自信、重啟生活步調，也讓「環遊世界」的夢再次萌芽。

台彩總經理謝志宏也認為，公益彩券協助的5000家經銷商背後都有很多「走出谷底」的故事，他表示，「他們跨出那一步，心開了，就會照顧消費者。」

謝志宏表示，過去高雄氣爆時，有一位小姐截肢無法走路，抽中經銷商資格以後開始樂觀待客，會自用伸縮棒沾位子放比較高的彩券，甚至經營到颱風天都有熟客上門要求開張，「從手心向上變成手心向上」讓她更有尊嚴與自信，也是公益真正的目的。

《善良一點一點》短片連結： https://youtu.be/Yk8oWUuMU68
《經銷商人生奮鬥故事》短片連結： https://youtu.be/YZF-GHr4HF4

關鍵字： 公益彩券台彩影片首映善良循環彩券經銷商

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【花蓮堰塞湖溢流】泥流狂瀉淹進市區！橋樑慘遭洪水沖垮

推薦閱讀

國巨非合意收購　茂達：遺憾未事先對談且收購價格偏低

國巨非合意收購　茂達：遺憾未事先對談且收購價格偏低

茂達 （6138）今 （24） 日針對國巨 （2327） 收購一事公告指出，不排斥善意能保障員工團隊權益、股東權益，能協助有利於未來公司營運發展的投資者，但國巨進行任何事先對談除深表遺憾外；對於收購價茂達認為也有偏低之嫌，每股應介於244.65元至新台幣256.64元之間。

2025-09-24 16:35
台股今刷26394點創高　一表看助攻9月17檔ETF填息達陣

台股今刷26394點創高　一表看助攻9月17檔ETF填息達陣

在台股多頭一波波的加持下，帶動9月填息行情大好，保德信指出，統計9月以來除息之台股ETF，共有17檔ETF在除息後一週（5個交易日）內順利填息，包括保德信市值動能50ETF（009803）、富邦旗艦50（009802）等首次配息的台股ETF新兵；另外，還有13檔ETF在台股創高帶動下，1天內即順利完成填息任務，表現亮眼。

2025-09-24 16:16
「黑天鵝」基金示警！　美股再漲20%後逆轉重現1929年大崩盤

「黑天鵝」基金示警！　美股再漲20%後逆轉重現1929年大崩盤

美股屢創新高，但專注於防範「黑天鵝」衝擊的對沖基金Universa Investments表示，市場樂觀情緒可能推動美國股市再上漲 20%，然後導致 1929 年金融危機那樣大規模的崩盤，引發全球經濟衰退。

2025-09-24 15:15
東元姻親行情！亮燈衝抵103元　鴻海連日刷14個月新高

東元姻親行情！亮燈衝抵103元　鴻海連日刷14個月新高

東元（1504）與鴻海（2317）於7月底宣布換股結盟，攜手強攻全球人工智慧（AI）資料中心模組化市場，東元股價連番大漲，今（24）日接近11點上攻103元漲停價，創下歷史高價，1個多月來漲幅超過8成；鴻海震盪走高到222.5元，創近14個月高價。

2025-09-24 12:05
黃金存摺飆每克3688元天價　砸近10萬抱1年賺逾3.4萬元

黃金存摺飆每克3688元天價　砸近10萬抱1年賺逾3.4萬元

國際金價今年以來第37次創高，台銀黃金存摺終於再次飆出每公克3688元新天價，若在去年此時花不到10萬元搶進36公克黃金存摺，至今價值已增近3.5萬元，投資報酬率高達35.09%。

2025-09-24 09:35
華南永昌投信捲「台版馬多夫案」累虧逾資本額一半　金控出手注資

華南永昌投信捲「台版馬多夫案」累虧逾資本額一半　金控出手注資

昨（23）日華南金（2880）代華南永昌投信公告累積虧損逾實收資本額二分之一，華南金表示，係財務結構改善計畫之一環，不影響投信持續營運，預計今年底前完成增減資作業。

2025-09-24 14:59
飾金飆每錢14180元天價　銀樓老闆喊「我也是買愈多、省愈多」

飾金飆每錢14180元天價　銀樓老闆喊「我也是買愈多、省愈多」

國際金價向每盎司3800美元的高水位叩關，國內銀樓牌告價格連日走揚，今（24）日來到每錢新台幣14180元的新天價，銀樓老闆認為，黃金還有2年大行情可以走，在愈賣愈貴的情形下，也可以像輝達創辦人黃仁勳所說的「買愈多、省愈多」致敬。

2025-09-24 12:48
萬潤逆勢漲逾5%　外資認「壞消息已消化」升評、調高目標價

萬潤逆勢漲逾5%　外資認「壞消息已消化」升評、調高目標價

先進封裝設備廠萬潤科（6187）不畏今（24）日大盤大幅拉回，股價開高走高，上漲逾5%，美系外資在最新出爐的報告中認為壞消息已被消化，調高評等，自「持平」調升至「優於大盤」，目標價自380元大幅調升至500元。

2025-09-24 11:05
台股漲多回檔！創新高後急殺逾200點　法人：短線支撐看25900

台股漲多回檔！創新高後急殺逾200點　法人：短線支撐看25900

美股四大指數昨（23）日回跌，惟台積電（2330）ADR逆勢3.7%、收282.71美元再創新高，今（24）日台積電創高後回跌，大盤由紅翻黑，萬寶投顧執行長王榮旭表示，由於國際市場並沒有大變化，今日翻黑以「漲多拉回」視之，25900點5日線為短線支撐。

2025-09-24 11:02
國際金價居高震盪　彭博：市場緊盯2大關鍵

國際金價居高震盪　彭博：市場緊盯2大關鍵

黃金價格連漲三日後，周三維持在歷史高點附近震盪，投資人持續關注美國聯準會（Fed）官員的最新談話，以及俄羅斯相關地緣政治局勢。

2025-09-24 09:45

讀者迴響

熱門新聞

打造年營收破40億的果汁帝國　一位高職老師的創業路

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

壽險「要保人」變更　繼承人連補帶罰噴近百萬遺贈稅

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

飾金飆每錢14180元天價　銀樓老闆喊「我也是買愈多、省愈多」

即／大樂透中秋加碼開出10組　7人爽中百萬

待交貨櫃船破1千萬箱、散裝船訂單年增11%　法人指過剩壓力大

記憶體龍頭美光報喜！華邦電爆26萬張大量下殺　力積電突圍翻紅

飾金飆每錢14110元驚驚漲　銀樓老闆下豪語「賣我8兩給你百萬」

經部「無人機」研發補助來了！　聯發科、智邦等7公司迎利多

即／台積電ADR再創新高　美股開盤漲3.25%

蝦皮購物母集團「Sea 全球儲備幹部菁英計畫」第三屆開跑

賴清德喊「月薪5萬免繳稅」　學者批：輕率發言！減稅不能當政績

東元姻親行情！亮燈衝抵103元　鴻海連日刷14個月新高

9成的人都選錯？　勞退金「月領更划算」3原因曝光

「黑天鵝」基金示警！　美股再漲20%後逆轉重現1929年大崩盤

記憶體概念股量價齊揚！力積電亮燈　華邦電轉虧為盈漲半根

台積電一個人武林！　老手示警：一訊號出現提防短線過熱

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366