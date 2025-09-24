台彩《善良一點一點》公益影片首映　經銷商靠彩券機制谷底重生

▲▼台彩公益影片《善良一點一點》首映，與經銷商一起宣揚善良循環。（圖／記者陳瑩欣攝，下同）

記者陳瑩欣／台北報導

公益彩券投注帶來的善良循環威力大！台彩董事長黃志宜今（24）日今日在「2025年公益彩券形象影片首映」活動表示，隨著彩迷「投注一點，付出一善」的循環，協助經銷商從人生谷底重生，甚至成家立業、買房自立之餘還能助人。

黃志宜指出，公益彩券長期協助弱勢族群創造就業機會，截至今年七月底共扶助68958位彩券經銷商與其家庭擁有穩定收入、改善生活，在社會角落播下希望的種子，今天首映的影片《善良一點一點》篇不只是形象推廣，更希望透過影像的溫度與故事的力量，讓民眾更直觀地理解到：每一張彩券的背後，都是改變社會的一份力量，是承載信任與共好的平台。





▲台彩發揮公益力量，左起台彩總經理謝志宏、中信慈善基金會執行長高人傑、財政部國庫署副署長林秀燕、台彩董事長黃志宜。

公益彩券自民國88年發行以來，截至今年七月底已累積逾新臺幣6,528億元盈餘，其中50%分配給地方政府辦理兒少、婦女、老人，身障福利、社會救助等，45%用在國民年金，5%提供全民健保準備。為確保每一分錢都能專款專用，財政部特別設置監理委員會，監督彩券盈餘的分配及運用，讓公益彩券盈餘發揮最大效益。

財政部國庫署副署長林秀燕表示：「公益彩券發行的初衷就是增加社會福利財源及協助弱勢族群就業，多年來中國信託與台灣彩券在主管機關財政部的督導下，始終落實公益彩券盈餘專款專用的原則，讓購買彩券的民眾更放心自己的愛心及善念，都運用在真正需要的地方，並傳遞到全臺灣各縣市的每個角落。」

中國信託銀行執行副總高人傑表示：「公益彩券設計初衷就是讓彩券盈餘專款專用於公益事業，這也是中信銀行當初參與競標取得彩券發行權的主要目的：做公益。我們堅信每張彩券的背後都能為臺灣這片土地帶來更多的好事，中信銀行未來也將持續與台灣彩券密切攜手，為台灣的彩券產業貢獻最大的努力，確保彩券制度公平、透明，讓買彩券成為民眾參與社會公益的具體方式，延續並深化助益弱勢族群的動能。」

▲左起台彩總經理謝志宏、台彩經銷商鄭諺敦、台彩董事長黃志宜。

在彰化銷售彩券的33歲鄭諺敦就指出，3年前到彰化當地小工廠上班，因機器壞掉聽委外業者指揮修理，雙手不幸因此截肢，至今仍在勞資訴訟中，但因抽中台彩經銷商資格，人生出現轉彎，現在收入甚至比在工廠時更好，工作彈性也更大。

「我第一次賣彩券是在田尾公路花園，那時是現場叫賣刮刮樂，只記得現場人很多、很緊張，我還要靠家人幫忙、Call朋友相助，才能撐過來。」鄭諺敦指出，賣2個月以後抽到經銷商候補資格，去年他的投注站就有賣出中秋加碼百萬獎金，不僅重新建立自信、重啟生活步調，也讓「環遊世界」的夢再次萌芽。

台彩總經理謝志宏也認為，公益彩券協助的5000家經銷商背後都有很多「走出谷底」的故事，他表示，「他們跨出那一步，心開了，就會照顧消費者。」

謝志宏表示，過去高雄氣爆時，有一位小姐截肢無法走路，抽中經銷商資格以後開始樂觀待客，會自用伸縮棒沾位子放比較高的彩券，甚至經營到颱風天都有熟客上門要求開張，「從手心向上變成手心向上」讓她更有尊嚴與自信，也是公益真正的目的。

《善良一點一點》短片連結： https://youtu.be/Yk8oWUuMU68

《經銷商人生奮鬥故事》短片連結： https://youtu.be/YZF-GHr4HF4