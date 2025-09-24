美股三大指數開盤齊漲　阿里巴巴ADR大漲8％攜輝達合作AI

▲阿里巴巴。（圖／視覺中國）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美國股市24日開盤表現亮眼，三大指數同步走揚。道瓊工業指數上漲115.53點，漲幅0.25％，報46408.31點；標普500指數漲9點，漲幅0.14％，來到6665.96點；納斯達克指數則上漲63.52點，漲幅0.28％，收在22636.99點。台灣時間晚間9時43分，三大指數漲幅維持，道瓊報46437.13點、標普500報6664.08點、納斯達克報22605.32點。
個股方面，阿里巴巴（BABA.N）早盤大漲7.95％，主要受惠於宣布與輝達展開Physical AI合作，引發市場熱烈關注。甲骨文（ORCL.N）則開盤下跌0.71％，公司計畫透過發行公司債券籌資約150億美元，投資人反應偏觀望。
熱門科技股方面，輝達現價179.2美元，上漲0.43％；台積電股價為279.29美元，下跌1.21％；艾司摩爾（ASML）報948.4美元，下滑1.57％。此外，Arm Holdings股價漲2.29％至144.22美元，特斯拉上漲2％報434.4美元；英特爾大漲3.85％至30.47美元。谷歌則小跌0.9％，收在249.39美元。市場持續關注AI、半導體等科技產業動態，後續走勢仍有待觀察。
