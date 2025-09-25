高通高峰會十週年提「六大AI趨勢」　首款6G商業產品2028問世

▲高通總裁暨執行長Cristiano Amon。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／夏威夷報導

高通一年一度的高峰會在美國夏威夷登場，這也是高通舉辦高峰會十週年，對此，高通總裁暨執行長Cristiano Amon除了針對時下最火熱的AI提出「六大趨勢看法」外，更透露2028年就要推出首款6G商用產品。

針對外界最關心的6G商用產品，Amon在高峰會首日的演講中表示，高通最快將在2028年看到6G商用前裝置。這些裝置將會是依照當時6G規格製作的「商用外型設計」測試裝置。這些裝置的目的在於進行測試，以及展示真實世界中的6G使用案例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高通高峰會來到十週年，高通也在此次高峰會提出對未來AI未來的六大願景及展望，包括：1. AI將成為新的UI、2. 智慧手機中心環境轉為AI代理中心、3. 運算架構即將改變、4. AI混合模型（Hybrid AI）將成為趨勢、5. 邊緣數據相關性以及6. 感知網絡的出現。

Amon也指出，過去行動裝置是學習如何運算，未來則是運算學習人類行為與意圖，AI將真正成為專屬於個人的智慧代理人（AI Agent）。這意味著未來的手機、智慧眼鏡、手錶、甚至汽車，都將不再只是輔助工具，而能直接與 AI 代理人互動，進一步塑造「屬於你自己的生態系」。

▲高通認為未來AI將無所不在。（圖／記者高兆麟攝）



Amon也以智慧眼鏡和汽車為例，強調這些裝置的定位會發生轉變，但並非取代手機，而是補強與延伸，就如同手機出現後筆電依舊存在一樣，手機未來將是 AI 的連接樞紐與運算基礎設施。

在技術層面，AI將不再只依賴雲端，而是採取「雲端＋邊緣」混合模式。雲端負責龐大數據的訓練與整合，邊緣裝置則進行即時感知與個人化調整，提升效率與隱私保護。Amon認為，邊緣數據的價值將超越既有的公開訓練資料，進而成為推動AI不斷進化的關鍵。

Amon表示，今年的 Snapdragon 高峰會是十年來的重要里程碑，標誌著高通從「手機晶片公司」成為「AI驅動的平台公司」，而高通未來的願景，是讓 AI 成為人類生活中無處不在的智慧基礎。