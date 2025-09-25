新燃料貨櫃船訂單高達543艘、佔訂單總艘數逾五成　以運力計佔77%

▲法國達飛航運被稱為LNG冠軍。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／綜合報導

波羅的海國際航運公會(BIMCO)首席航運分析師Niels Rasmussen表示，到今年8月底止，已有534艘貨櫃船訂造中的貨櫃船，是能夠使用新燃料(替代燃料)的船隻，佔船舶訂單總艘數的53%，佔總運力的77%。但是散裝船、油輪和成品油船領域，新燃料船僅分別僅佔訂單總數的8%、17%和9%。

對於這樣的現象，國內散裝船公司高階指出，以新燃料船的造價看，散裝船是很難獲利的，因此多數散裝船公司目前都還是選擇造節能船，僅有少數拿到長期租約，租家願意支付新燃料船的高運價，船公司才會下訂造新燃料船。而目前的新燃料船，都還是採取雙燃料設計，也就是仍可使用傳統重質燃料。

現有全球訂單中，仍有321艘將使用傳統重質燃油的船舶，以及另外155艘是交付後即有潛力改造為新燃料的船舶，也就是所謂的甲醇預備或LNG預備。

由於燃料艙體積大，小型貨櫃船很少選擇採用新燃料，運力為8000箱(20呎櫃)或以上的船舶，八成以上選擇訂造新燃料船。

液化天然氣(LNG)仍然是最受歡迎的新燃料，目前LNG船舶佔所有替代燃料船舶訂單的三分之二，甲醇燃料船則佔總數的31%。雖然甲醇在2023年一度領先新燃料船訂單，但之後再度被LNG船超越，關鍵因素在於新燃料的供應能力。我國長榮海運與丹麥馬士基航運原是甲醇船的大客戶，但因甲醇產能不足，新近都改訂造LNG雙燃料船。

Rasmussen指出，假設所有運營中的新燃料船均不淘汰，到2030年全球貨櫃船隊將至少包括837艘使用替代燃料，運力將達到1090萬箱，相當於貨櫃船總運力的25%以上。