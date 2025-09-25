Agility Robotics獨角獸創辦人來台　ITIC攜手工研院盼牽成台美機器人合作

▲Agility Robotics獨角獸創辦人來台分享機器人發展的現況與願景。（圖／ITIC提供，下同）

記者陳弘修／台北報導

美國機器人新創獨角獸Agility Robotics共同創辦人暨首席機器人長 Johnathan Hurst 表示，未來人形機器人的市場需求，是自駕車的兩倍，很多企業已經改變目標，準備迎接市場對機器人的大量需求。

工研院25日舉辦「智慧機器人論壇」，副所長胡竹生長親臨致詞，機械與機電所黃甦博士分享工研院在機器人相關的研發。ITIC創新公司也邀請了Johnathan Hurst博士來台分享美國機器人新創獨角獸的發展與計畫，期盼推動台美高階技術的交流，牽成台美在AI機器人產業合作。論壇現場與會還包括盟立、台灣機器人科技的代表高啟清博士、黃國聰總經理，以及近50個來自業界的代表與會，交流非常熱絡。

Johnathan Hurst 表示，未來人形機器人的市場需求，是自駕車的兩倍，很多企業已經改變目標，準備迎接市場對機器人的大量需求。Agility Robotics以研發倉儲物流的機器人為技術核心，在美國的工廠已具備年產一萬台人形機器的實力，無論是機器人能夠搬運的重量、與人類在同個場域一起工作的安全性，Agility Robotics的Digit機器人都是業界領先，預期明年新機上市將會進入成長期。

Johnathan Hurst 進一步指出，Agility Robotics在奧勒岡的工廠是做原型打樣，會自己設計 模組、製造關鍵模組，但人形機器人需要很多模組，像是相機模組、感測器、處理器、電 動馬達、傳動系統等，台灣在這些產業累積許多優勢，未來Agility Robotics生產的規模擴大，他很樂意在台灣尋找更多策略夥伴。

對此，ITIC創新公司總經理余宛如指出，Agility Robotics近期獲得NVIDIA的投資，估值已經接近20億美金，是人形機器人的新獨角獸，而ITIC創新公司是Agility Robotics的早期投資人 ，因為看到近年人形機器人快速發展，對台灣來說是一大利多，因此今年3月在美國 GTC大會上特別與Johnathan Hurst博士見面，並當面邀請他來台交流，希望介紹台灣的潛在合作夥伴、對接台灣的機器人供應鏈。

余宛如也表示，這次ITIC攜手工研院一起開啟Agility Robotics與台灣業者的對話，也期盼未來I將持續投資在機器人領域相關的前沿新創，協助工研院助攻台灣廠商站上新的產業浪潮。