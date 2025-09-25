ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

全球股市頻創新高　一表看Q3海內外高人氣ETF成長10強

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

全球股市牛氣沖天，統計第三季以來「海內外股票ETF規模成長率」排行榜，海外主題股票ETF大搶鋒頭，新光美國電力基建(009805)、主動中信ARK創新(00983A)兩檔，規模成長率高達303.98%、168.52%，表現最突出；國內股票ETF由主動式台股ETF冒出頭，主動統一台股增長(00981A)規模成長584.73%居冠，被動式台股ETF則由FT台灣永續高息ETF(00961)成長463.4%勝出。

▲▼新光投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

根據CMoney統計，今年第3季來海內外股票市場熱，主被動類型ETF買氣旺，海外股票ETF方面，訴求被動投資美國AI電力股、核能股、智慧電網股等能源基建類股的新光美國電力基建ETF(009805)規模成長達303.98%，第3季來不只規模成長掛帥、受益人數更突破萬人追買，市場買氣、ETF人氣雙雙表現亮麗；另外，享海外ARK方舟Cathie Wood加持、訴求布局海外趨勢產業、主動鎖定創新個股的主動中信ARK創新ETF(00983A)，第3季以來規模成長168.52%、受益人數成長近萬人，同樣規模、人數也表現不俗；至於鎖定太空、5G與中國科技等主題型ETF，包括第一金太空衛星ETF(00910)、復華中國5G(00877)與永豐中國科技50大(00887)3檔，下半年受惠太空衛星題材勁、陸港科技股升勢猛，帶動ETF規模順勢成長。

國內股票ETF方面，主動式台股ETF仍舊是台股投資亮點，從2025上半年異軍突起，在眾多台股市值型、高股息ETF中脫穎而出，第3季規模成長表現也持續領頭，其中，主動統一台股增長ETF(00981A)受惠績效表現強勢、規模成長最猛，另主動群益台灣強棒ETF(00982A)、主動野村臺灣優選(00980A)因股價漲幅皆逾2成吸睛，第3季來ETF規模成長也翻倍增加。

投信法人表示，近來美股AI投資火紅，扣緊AI相關的電力基建、創新科技、太空衛星等趨勢主題ETF受惠政策、產業利多帶勁，成分股價表現動能強，激勵ETF績效與規模表現雙強；台股主動ETF因靈活選股，隨台股指數攀高，績效表現犀利，市場買氣熱絡，預估第四季美股、台股迎旺季表現，後市表現可期。

新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆誌表示，美國核能復興政策釋出，市場資金近期瘋狂湧進美股核電股淘金，加上9月美能源部宣布「電力加速」(Speed to Power)計畫上路，Nvidia入股Intel又投資Open AI，與甲骨文等組成ONO算力聯盟，再度點燃美國科技巨頭之間的AI軍備競賽戰火，預期未來將有更多科技巨頭加碼跟進投入AI基建，使美國AI軍備競賽直接升級進入「電力賽道」決戰，除AI帶動美國核能股炙手可熱外，美國電網擴建與升級商機同步湧現，美股電網基建股後勁值得關注。

新光投信量化投資團隊指出，根據美國能源署(EIA)預估，美國電力需求2025年將成長2.3%，2026年成長2.2%，連續兩年刷新歷史紀錄，但美國電網設備老舊，面臨淘汰或升級，未來還需結合AI作智慧化供電，以及抵禦極端氣候衝擊與地緣風險攻擊，因此電力基建設備中、以新電網的建設與改造為投資熱點，帶動美國能源基建投資需求龐大，今年來已吸引日本大型企業日立集團與西班牙能源大廠巨頭Iberdrola(IBE-MC)宣布大筆投資電網，帶動美國現階段電網基建設施，不僅具政策支持、回報穩定，且需求持續成長，電網基建類股也成為美國公用事業中，具低風險、高回報的「安全賽道」。

新光投信建議，投資人Q4可以鎖定受惠AI主題帶動、股價動能強勁的美台主被動ETF，股價有機會維持成長，看準AI大趨勢的投資人，還可以瞄準美國電力基建ETF，擁有美國AI新護城河投資優勢、掌握核能供電股、智慧電網股等潛力板塊，看準美國核能產業大擴張時代下，搭上AI商機遍地的多頭行情列車。
 

推薦閱讀

2025-09-25
