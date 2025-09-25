亞馬遜全球開店新銳品牌加速器計畫　北市府、IEAT與創投助攻

▲亞馬遜新銳品牌加速器計畫自今年3月啟動以來，已有70 傢俱潛力的台灣品牌新賣家應邀加入。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

亞馬遜全球開店昨(24)日舉行「2025亞馬遜新銳品牌加速器計畫 Pitch Day」，18家來自科技、居家生活、運動戶外等領域的亞馬遜新銳品牌賣家現場對勝凱創投、達盈管理顧問、新光三越與嘖嘖等潛在投資及機構進行提案，爭取資金挹注與合作機會。

活動現場同步揭曉本屆計畫中脫穎而出的五大獲獎新銳品牌，分別為精品級寵物食品品牌iPaw、智慧健身器材品牌Wonder Core、高端動態地球儀的MOVA Group、高級藥丸收納盒的Accordly、及五金工具貿易的特力集團(Motorhead)。

亞馬遜新銳品牌加速器計畫致力於協助台灣企業善用精密供應鏈優勢，打造高價值品牌,同時借助亞馬遜全球電商資源快速拓展國際市場藍海商機。本屆計畫自今年3月啟動以來，已有70 傢俱潛力的台灣品牌新賣家應邀加入。

截至8月底，亞馬遜全球開店共舉辦近30場專屬活動及培訓，包含廣告方案優化、旺季行銷攻略、市場趨勢分析、選品擴展、產品生命週期管理、品牌打造、創投生態分享等關鍵主題，助力賣家全方位強化跨境營運能力與國際競爭力。

參與賣家於計畫期間在亞馬遜全球站點共新設立超150個亞馬遜商店，其計畫期間的平均營收是同期亞馬遜新賣家的兩倍有餘。在熱銷品類方面，家電及居家用品設備表現最強勁，其次為消費性電子產品、生活用品與時尚配件。此外，保健食品、寵物用品與食品等新興消費需求強勁的品類，也透過亞馬遜有效拓展銷售動能，顯示其高度市場潛力。

奧本電剪(URBANER)創辦人，本屆計畫導師林雷鈞表示：「台灣品牌在跨境時，最大的挑戰常在於短期行銷投入與長期發展之間難以平衡。加速器特別規劃一對一資深賣家導師策略對談與創投視角分享，幫助"新品牌賣家"快速找出真正的突破口。我看到不少團隊因此更清楚如何規劃成長路徑，也在市場拓展與營收表現上展現出加速成效。」

亞馬遜全球開店新銳品牌加速器計畫攜手台北市政府與台北市進出口公會(IEAT)，協助台灣新創品牌申請政府補助、強化電商實力，並加速進軍海外，共同推動跨境電商產業升級。今年計畫中，加速器提名賣家，參與角逐由台北市政府主辦的「台北新貿獎 (Taipei Neo Trade Awards)」，該獎項為台灣唯一官方認證的跨境電商獎項，已成為產業內具指標性的競賽。共4家成功入圍，包括行車鍊條品牌TAYA、光能地球儀品牌MOVA、園藝刀具品牌 Gardeness、耳機防摔繩品牌Podstring。

北市府產業發展局吳欣珮副局長表示，台北市政府持續推動跨境電商產業升級，今年共有20家台北市企業參與亞馬遜新銳品牌加速器計畫。透過與亞馬遜全球開店合作，提供深度培訓及借助亞馬遜全球資源，並結合市府在獎勵補助、融資貸款及跨境電商輔導等多元措施，助力新創企業強化數位營運能力、拓展國際市場。

本屆Pitch Day最終選出以下五家表現卓越、具投資潛力的品牌：

金獎：德珞斯國際公司(iPaw)。專注高端寵物食品，佈局英、美、德、澳等國際站點。從數據出發，精準營運，快速調整，成為計畫總營收排名第一。

銀獎：萬達康公司(Wonder Core)。研發智慧健身器材，累計200項專利，從傳統電視購物轉型全球電商品牌，透過加速器資源，其日本銷量成長快速。

銅獎：中研國際公司 (MOVA Globes)。研發光感動態地球儀，結合工藝與設計，善用社群行銷與名人傳播創造話題，成為台灣之光。

最佳表現獎：艾達傑達公司 (Accordly)。以數據分析切入消費市場，專注亞馬遜美國站點，打造環保設計概念藥盒。透過計畫優化廣告架構與品牌定位，計劃期間月營收成長最高超過200%。

最佳人氣獎：特力集團(Motorhead)。台灣首家上市貿易公司，專注五金工具貿易，佈局全球供應鏈。加入加速器計畫後，迅速建立產品優化、促銷規劃與出口電商營運能力，月營收成長最高超過40%。

亞馬遜全球開店也於活動上正式宣佈，第二屆「新銳品牌加速器計畫」將於2025年9月24日起開放報名，預計擴大至100家台灣潛力企業與品牌，持續攜手政府與創投，打造台灣出口電商品牌的全球成長引擎。