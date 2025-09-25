ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

亞馬遜全球開店新銳品牌加速器計畫　北市府、IEAT與創投助攻

▲亞馬遜新銳品牌加速器計畫致力于協助台灣企業善用精密供應鏈優勢,打造高價值品牌,同時借助亞馬遜全球電商資源快速拓展國際市場藍海商機。（圖／業者提供）

▲亞馬遜新銳品牌加速器計畫自今年3月啟動以來，已有70 傢俱潛力的台灣品牌新賣家應邀加入。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

亞馬遜全球開店昨(24)日舉行「2025亞馬遜新銳品牌加速器計畫 Pitch Day」，18家來自科技、居家生活、運動戶外等領域的亞馬遜新銳品牌賣家現場對勝凱創投、達盈管理顧問、新光三越與嘖嘖等潛在投資及機構進行提案，爭取資金挹注與合作機會。

活動現場同步揭曉本屆計畫中脫穎而出的五大獲獎新銳品牌，分別為精品級寵物食品品牌iPaw、智慧健身器材品牌Wonder Core、高端動態地球儀的MOVA Group、高級藥丸收納盒的Accordly、及五金工具貿易的特力集團(Motorhead)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

亞馬遜新銳品牌加速器計畫致力於協助台灣企業善用精密供應鏈優勢，打造高價值品牌,同時借助亞馬遜全球電商資源快速拓展國際市場藍海商機。本屆計畫自今年3月啟動以來，已有70 傢俱潛力的台灣品牌新賣家應邀加入。

截至8月底，亞馬遜全球開店共舉辦近30場專屬活動及培訓，包含廣告方案優化、旺季行銷攻略、市場趨勢分析、選品擴展、產品生命週期管理、品牌打造、創投生態分享等關鍵主題，助力賣家全方位強化跨境營運能力與國際競爭力。

參與賣家於計畫期間在亞馬遜全球站點共新設立超150個亞馬遜商店，其計畫期間的平均營收是同期亞馬遜新賣家的兩倍有餘。在熱銷品類方面，家電及居家用品設備表現最強勁，其次為消費性電子產品、生活用品與時尚配件。此外，保健食品、寵物用品與食品等新興消費需求強勁的品類，也透過亞馬遜有效拓展銷售動能，顯示其高度市場潛力。

奧本電剪(URBANER)創辦人，本屆計畫導師林雷鈞表示：「台灣品牌在跨境時，最大的挑戰常在於短期行銷投入與長期發展之間難以平衡。加速器特別規劃一對一資深賣家導師策略對談與創投視角分享，幫助"新品牌賣家"快速找出真正的突破口。我看到不少團隊因此更清楚如何規劃成長路徑，也在市場拓展與營收表現上展現出加速成效。」

亞馬遜全球開店新銳品牌加速器計畫攜手台北市政府與台北市進出口公會(IEAT)，協助台灣新創品牌申請政府補助、強化電商實力，並加速進軍海外，共同推動跨境電商產業升級。今年計畫中，加速器提名賣家，參與角逐由台北市政府主辦的「台北新貿獎 (Taipei Neo Trade Awards)」，該獎項為台灣唯一官方認證的跨境電商獎項，已成為產業內具指標性的競賽。共4家成功入圍，包括行車鍊條品牌TAYA、光能地球儀品牌MOVA、園藝刀具品牌 Gardeness、耳機防摔繩品牌Podstring。

北市府產業發展局吳欣珮副局長表示，台北市政府持續推動跨境電商產業升級，今年共有20家台北市企業參與亞馬遜新銳品牌加速器計畫。透過與亞馬遜全球開店合作，提供深度培訓及借助亞馬遜全球資源，並結合市府在獎勵補助、融資貸款及跨境電商輔導等多元措施，助力新創企業強化數位營運能力、拓展國際市場。

本屆Pitch Day最終選出以下五家表現卓越、具投資潛力的品牌：

金獎：德珞斯國際公司(iPaw)。專注高端寵物食品，佈局英、美、德、澳等國際站點。從數據出發，精準營運，快速調整，成為計畫總營收排名第一。

銀獎：萬達康公司(Wonder Core)。研發智慧健身器材，累計200項專利，從傳統電視購物轉型全球電商品牌，透過加速器資源，其日本銷量成長快速。

銅獎：中研國際公司 (MOVA Globes)。研發光感動態地球儀，結合工藝與設計，善用社群行銷與名人傳播創造話題，成為台灣之光。

最佳表現獎：艾達傑達公司 (Accordly)。以數據分析切入消費市場，專注亞馬遜美國站點，打造環保設計概念藥盒。透過計畫優化廣告架構與品牌定位，計劃期間月營收成長最高超過200%。

最佳人氣獎：特力集團(Motorhead)。台灣首家上市貿易公司，專注五金工具貿易，佈局全球供應鏈。加入加速器計畫後，迅速建立產品優化、促銷規劃與出口電商營運能力，月營收成長最高超過40%。

亞馬遜全球開店也於活動上正式宣佈，第二屆「新銳品牌加速器計畫」將於2025年9月24日起開放報名，預計擴大至100家台灣潛力企業與品牌，持續攜手政府與創投，打造台灣出口電商品牌的全球成長引擎。

關鍵字： 亞馬遜全球開店新銳品牌加速器計畫北市府IEAT創投

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【全國最爛路又坍】投89線再傳邊坡坍方　雙向交通中斷

推薦閱讀

全球人壽董事7次差旅費申請違反內控制度　遭罰300萬元

全球人壽董事7次差旅費申請違反內控制度　遭罰300萬元

金管會112年對全球人壽辦理一般業務檢查時，發現該公司未建立董事出差應事先申請並經公司核准之內部控制制度，核有違反保險法相關規定之情事，依保險法第171條之1第4項規定，核處300萬元罰鍰。

2025-09-25 16:14
陽明坦承Q4壓力大　明年設法擴充中南美與亞洲區間運務

陽明坦承Q4壓力大　明年設法擴充中南美與亞洲區間運務

陽明海運(2609)今(25)日下午召開法說會，公司業務長李明輝指出，第四季為歐美主航線傳統淡季，且受美中關稅協議遲未完全定案影響，整體市場觀望情緒濃厚，預期出貨動能偏弱，業界確實承擔滿大壓力，仍需持續觀察美國最高法院對關稅適法性的裁決及地緣政治衝突等不確定性因素發展。

2025-09-25 15:20
巨大輸美卡關是貿易制裁新手段？　台經院：應屬個案

巨大輸美卡關是貿易制裁新手段？　台經院：應屬個案

美國海關指稱巨大公司涉及強迫勞動，針對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令。外界關注此事是否為美國對台灣的貿易制裁新手段，台經院今天表示，應屬個案，但其他廠商應趁此機會，儘速檢視對勞工的權益落實。

2025-09-25 13:12
技嘉睽違10個月股價重回300元　外資力挺大升目標價

技嘉睽違10個月股價重回300元　外資力挺大升目標價

技嘉（2376）今日在買盤湧入下，股價在睽違10個月後重新站上300元。美系外資在最新出爐的報告中表示，看好受惠AI伺服器客戶多元化持續推進，技嘉目標價由350元調高至370元，重申「加碼」評等。

2025-09-25 12:36
南非晶片管制髮夾彎！　經部：與外交部討論後確定暫停

南非晶片管制髮夾彎！　經部：與外交部討論後確定暫停

南非降等台灣辦事處，經濟部以限制出口反制，外媒一度以「罕見強勢」形容我方態度，不料才隔幾天，經濟部今（25）日突發聲明，指與外交部討論後，決定暫停這項管制措施。

2025-09-25 11:15
快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

據勞保局統計截至114年9月17日，計有台北市美髮美容技術指導員職業工會、桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會及大台南宗教服務職業工會3家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期。勞保局強調，針對該等工會將依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

2025-09-25 10:50
鴻海帶頭衝上230元刷14個月新高！台積電熄火　台股翻紅

鴻海帶頭衝上230元刷14個月新高！台積電熄火　台股翻紅

台股大型權值個股輪動，台積電（2330）漲多休息，由第二大權值股鴻海（2317）接棒，外資連續20天買超，今（25）日以223元平盤開出，股價一路急攻而上，最高來到230元，逼近去年7月9日234元前波高點，再刷14個月新高。

2025-09-25 10:23
巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大（9921）產品（含自行車、零件），巨大對此也發布四點聲明，表示將爭取撤銷暫扣令並啟動應變方案，積極釐清事實，同時啟動應變機制，並將與 CBP 及合作夥伴密切協調，致力降低影響。

2025-09-25 03:19
巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大（9921）產品（含自行車、零件），巨大今（25）日凌晨緊急發聲，除了將會申訴以外，也揭露預計此事影響公司營收佔比約4%至5%，公司將會提出申訴，短期影響程度仍需視後續與CBP溝通結果而定。

2025-09-25 00:25
樺加沙重創花蓮　國泰金老董、國壽共捐2千萬元助災區重建

樺加沙重創花蓮　國泰金老董、國壽共捐2千萬元助災區重建

強颱樺加沙重創花蓮，光復鄉受災嚴重。面對愈發嚴重的災情，為支持受災民眾共同面對漫長重建之路，國泰金控董事長蔡宏圖今(25)以個人名義投入1000萬元，並偕同國泰人壽投入1000萬元，將以總共2000萬元的善款，針對花蓮當地嚴重受損村落的居民，財產損失部分每戶提供5000元~ 30000元不等的救災救助金。

2025-09-25 20:27

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

打造年營收破40億的果汁帝國　一位高職老師的創業路

2奈米傳漲價50%　台積電：以策略導向

錢錢來囉來囉！　3津貼今發放最多4萬

壽險「要保人」變更　繼承人連補帶罰噴近百萬遺贈稅

全球人壽董事7次差旅費申請違反內控制度　遭罰300萬元

寶島眼鏡高層涉掏空檢調22路大搜索　公司重訊：營運正常

南非晶片管制髮夾彎！　經部：與外交部討論後確定暫停

捷安特遭美國海關暫扣！巨大失守百元探15年新低　跌近9%急拉

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

財經主播靠2檔基金24小時賺不停

巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

鴻海帶頭衝上230元刷14個月新高！台積電熄火　台股翻紅

台彩《善良一點一點》公益影片首映　經銷商靠彩券機制谷底重生

詹璇依睡得著覺的退休金帳戶曝光

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366