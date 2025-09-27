台積電員工「自家股票」都很多？　真相跌破眼鏡

▲台積電董長魏哲家。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

不少人認為台積電（2330）員工都會有不少的自家股票。作家黃大米26日在臉書上分享了一則趣聞，提到她朋友的丈夫是台積電主管，原以為光靠台積電股票就能退休，卻出現出人意料的情節，直呼「傻人有傻福」。

黃大米透露，她朋友的先生於2006年加入台積電，當時公司仍有提供股票的福利，但僅限於2008年以前的員工。她原本認為朋友丈夫藉此就能輕鬆退休，但朋友卻解釋：「台積電的工程師薪水並不高，靠股票才能衝高收入，但大多數人遇到結婚、買房等人生大事，都早早把股票賣掉，幾乎沒人能留到現在。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

更有趣的是，黃大米進一步分享朋友的敘述。有一次朋友的先生在辦公室問同事，「有沒有人長期持有台積電股票從沒賣過？」當下同事們紛紛回憶自己的出售股價，有人賣在100多元、有人賣在200多元，幾乎都已清空。就在大家討論時，竟有一名女職員舉手表示，她的股票從來都沒賣過。

這名女職員的情況引來黃大米驚呼，直言對方肯定是看懂趨勢、精準預測未來才有如此的堅持。然而，朋友卻笑著揭開真相：「她不是看懂趨勢，而是因為忘記了股票帳戶的密碼，才意外持股到現在。」這段故事隨即引發網友熱烈回應，紛紛感慨「忘記的賺最大！」、「真正的贏家就是能長期持股！」甚至有人戲稱，「買完忘記才是真股神！」