微星跌回「AI元年」起漲點拼Q4轉折　供應鏈3檔活跳跳

▲電競筆電大廠微星（MSI）。（圖／ETtoday資料照）

▲電競筆電大廠微星（MSI）。（圖／ETtoday資料照）

文／玩股華安

微星股價跌破AI元年起漲點，投資人承壓。但第二季財報顯示本業回溫，只因匯損掩蓋表現。AI營收占比不足5%，下半年伺服器出貨啟動，明年力拚翻倍成長。

2025年的AI題材依舊火熱。市場目光集中在AI伺服器與相關供應鏈，許多「早卡位」的公司股價一路衝高。仁寶（2324）今天（9/25）更因為傳出接獲伺服器大單，股價強攻漲停板，大漲9.87%，收在34.5元，成為盤面焦點。
反觀微星（2377），同一天卻正式跌破了2023年「AI元年」以來的起漲點，同業的華碩（2357）、技嘉（2376）AI元年至今股價都已翻倍。對於一路抱著微星的投資人來說，心情無疑是相當難受。



微星的困境：起步晚、承壓重
過去兩年，微星的主要營收來源仍是電競筆電、顯卡與主機板等傳統硬體。雖然這些產品需求穩定，但與市場最熱的AI伺服器相比，想像空間相對有限。2025年上半年，技嘉與華碩的AI伺服器訂單已經大量湧現，營收明顯放量；微星則因切入時機較晚，AI業務在整體營收中占比不到5%，短線難以撐起股價表現，這也使微星股價自然落後，甚至在除息後一路走低，公司表示明年目標，AI／伺服器業務要力拚翻倍成長。

第二季財報：本業好轉，卻被匯損掩蓋
最新出爐的2025年第二季財報，為微星帶來了些許轉機。

本業回溫：電競筆電、主機板與顯卡需求回升，加上RTX新一代GPU推出，微星傳統業務的出貨與訂單表現明顯改善，顯示核心業務正在逐步走出低谷。

匯損壓力：然而，由於新台幣升值與海外營收換算影響，財報出現不小的匯兌損失，使得真實營運改善被掩蓋。如果排除匯率因素，本業回溫幅度其實更強。

然而微星的外銷比中高達97%，台灣營收占比僅有3%，但第二季毛利率、營益率卻可以呈現雙率雙升，若沒有因台幣升值造成營收減少，微星財報表現有望更好。

轉機浮現：第四季出貨在即
雖然微星起步比同業慢，但轉折點正在醞釀。公司今年下半年推出多款基於NVIDIA MGX、HGX架構的AI伺服器平台，法人估計第四季將首次帶來實質營收貢獻，代表微星正式進入AI供應鏈。同時，Windows 10第四季將停止更新，加上年底遊戲旺季與新顯卡換機潮，將有助於微星第四季營收回溫。

AI元年起漲點跌破！將成逢低布局機會！
微星錯過了2023–2024年的AI先發紅利，股價如今甚至跌破AI元年起漲點。但從第二季財報來看，本業已經開始回溫，但在匯率因素下，使獲利受到影響。隨著下半年AI伺服器正式出貨，加上原本Q4消費性電子的旺季效應，2025年第四季很可能成為微星的轉折期。

本文由《玩股網》授權《ETtoday》刊載，不得轉載

關鍵字： 微星AI股價投資2025

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

2025-09-28 13:16
