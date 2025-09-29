油價跌到塑化股在哭　為何石化族群的欣高、鑫永銓反而越笑越大聲

▲鑫永銓。（圖／南投縣政府提供）

國際油價走弱，台股油電燃氣並未同步轉弱，反而讓與石化成本連動的族群吃到甜頭。欣高受惠燃氣採購成本下滑、下半年再疊轉投資與建案收益，全年獲利具撐；鑫永銓在原料回落下毛利結構改善，憑水利與全球專案分散維持五到六元級的長期穩健...

今年油價在川普上任後，布蘭特原油一路下探到每桶66美元，截至目前為止，跌幅超過一成以上，寫下近兩年來的低點，但是有趣的是，油價大跌通常會導致石化族群的報價空間變小，獲利當然也會跟著衰退，甚至出現虧損，不過台股反而出現有趣的反差，因為今年以來的上市油電燃氣類指數，居然不跌反漲，甚至逆勢走高超過一成，這代表市場資金持續湧入，先不管背後原因是什麼，反正資金進場就是有大人在顧。

但我們也不可能隨便亂找，好比台塑四寶，這個就已經確定獲利衰退不行了，油價起不來，當然也不用去期待什麼基本面，其實這可以延伸到不同的產業來對比，我們這邊舉高雄天然瓦斯公司欣高以及對照台灣輸送帶龍頭鑫永銓來觀察一下。

欣高：本業穩健同時切入房產投資



欣高經營高雄市九個行政區，天然氣用戶普及率來到四成，裝置普及率更是衝到56.47%，這或許也是因為高雄八八氣爆之後，大家對於瓦斯公安的意識更高，再加上新建房屋都會直接拉好瓦斯管線，所以天然瓦斯管路的普及率提升，這就能帶動欣高的業績。截至2024年底，欣高設籍戶數約58.2萬戶，其中供氣戶數為23萬戶，這代表欣高有機會持續提升普及率，進而帶動獲利更上一層樓。不過鹽埕區普及率只有21%，新興區23%，這些地區屬於老城區，瓦斯裝置推廣上明顯受阻，至於左營、鼓山為什麼超過五成以上？其實如果你是在地人就會知道，左營就是市區，鼓山則是美術館特區，都是有錢人聚集之地，或者政府建設資源也都在這些地方，除了供氣普及率比較高，大樓也是越蓋越多，當然就能提升更高的普及率。所以面臨國際油價低落問題，公司銷售天然瓦斯也是來自石油，再加上遇到天然瓦斯主要跟中油採購，所以上漲就讓中油負責虧錢，不太容易轉嫁給欣高，但遇到油價下殺，像是現在這樣子，甚至還有機會因為降低成本，這是長期看下來，欣高獲利一直都不錯的主因。

接下來是欣高EPS走勢，2022年是股債雙殺年，當年EPS繳出1.57元，隔年到了2023年小幅下降到1.44元，不過你以為這是衰退嗎？其實當年還有配股0.9元，等於股本膨脹9%，所以2023年全年EPS衰退8.28%，這算是持平。但再拉到2024年，EPS明顯爆衝到2.86元，這除了本業穩定獲利之後，主要還有來自轉投資房地產以及長期投資股票的收益進帳。再看到今年，2025年上半年EPS繳出1.06元，相較去年同期1.46 元明顯衰退27.4%，所以這個是衰退嗎？也不是，主因還是因為房產收益認列減少，畢竟央行都打房了嘛！根據公司最近的說法，下半年還有一些建案以及剩餘股息的認列，入帳之後有機會慢慢追上衰退。

鑫永銓：跨產業的多用途材料



接下來要講的是鑫永銓，公司主要是做橡膠產品，主要供應橡膠輸送帶，應用的產業橫跨多個產業，工業端包含鋼鐵廠、發電廠、水泥廠、碼頭、農林業、畜牧業等傳產公司，另外包含航空業、物流業及回收業也都有所應用，而且產品也不是自己說了算，因為公司還拿到ASTM、DIN、ISO等國際機構標準認證，例如ASTM就是美國材料及試驗學會，你就知道公司產品不只是做國內供應而已，當然也具備出口的能力。

再來是鑫永銓的另外一個明星產品，就是橡膠壩，這個產品主要用在水利工程，所以從景觀設計、水力發電、防洪調節、農業灌溉、蓄水池管理再到生態復育，這種橡膠壩相較於傳統水泥壩體，橡膠壩可以更彈性達到蓄水、放水，甚至兼顧魚群洄游的生態通道，因此同時滿足經濟、環保與民生需求，因此鑫永銓產品的核心價值不只是工廠使用，國家或大型機構級別的基礎建設，也都會用到公司產品。

再來看看鑫永銓佈局全球的現況，公司用自有品牌「KING王牌」行銷全球，版圖橫跨歐、美、亞、非、澳洲等地區，所以除了台灣本地市場之外，亞洲地區也包含日、韓、東協等國家，同時也切入美國、加拿大、墨西哥、德國、法國、荷蘭等國家，甚至連沙烏地阿拉伯都有。在全球經濟動亂的時候，各國政府積極發展基礎建設，甚至是天災人禍不間斷的情況下，鑫永銓都有機會受惠，所以公司在橡膠輸送帶這個產業中，除了是國內產業龍頭，也是全球第七大。

從過去十年EPS來看，公司獲利都介於5到6元之間，這邊也補充一下，公司在2021年全球原物料大爆發的時期，EPS繳出12.42元的新高，所以營運風格走長期累積的路線，畢竟主力訂單遍及傳產以及國家級別等客戶群，所以獲利不容易大起大落。再看到2025年上半年的EPS，繳出2.59元，相較於前一年2.45元算是穩健成長，如果按比例換算全年EPS可以賺到5元以上，非常符合過去的財報水準。

把兩家石化相關的公司放在一起看，反而成為低油價的受惠族群，欣高具政策與民生剛性的燃氣服務，靠成本回落強化防禦，又有營建股的成分；另外鑫永銓具備基建及大型企業工廠的利基優勢，油價便宜可不代表產品就要打折賣，反而因為技術門檻變高而持續漲價。