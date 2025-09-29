ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

海上保賠理賠額創10年新高　明年船東互保協會保費估調高5-10%

▲▼ 萬海航運的WAN HAI 503旺春輪10日還在燒。（圖／翻攝自Indian Coast Guard）

▲火災事件的增加是造成重大損失的主要原因之一。（圖／翻攝自Indian Coast Guard）

記者張佩芬／綜合報導

全球最大的獨立保險經紀公司諾德(Lockton)發佈了一份報告，指出在2024/25保單年度，全球船東互保協會(P&I)的集體承保損失為312億美元，扭轉了兩年的盈餘，導致過去三年的淨承保損失為98億美元，國際保賠會集團(lG)面臨的財務壓力越來越大，洛克頓預測市場保費新年度漲幅在5-10%之間。

國內保賠相關業界高階指出，2024/25保單年度是指2024/2/21-2025/2/20，諾德預測的新年度調幅，還會把個別公司的理賠紀錄以及預測該公司船隊規模、船型、風險態樣等列入考慮，所以5-10%的普漲的幅度只能供一般參考。2024/25保單年度的一般調幅是5-7%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

IG是由12個主要的船東保賠協會組成的國際組織，為全球超過90%的遠洋船舶提供保賠保險和相關服務。在2024/25年度，報告了3.12億美元的集體承保虧損，扭轉了連續兩年的盈餘，導致過去3年的凈承保虧損為9800萬美元。

隨著火災和電動汽車成為船東的新導火索，保賠理賠額達到了10年來的最高水準，凈理賠額達到31億美元，年增25%，比5年平均水準高出16%。 有幾個協會(俱樂部)，火災事件的增加是造成重大損失的主要原因之一。

諾德在發布的訊息中指出，這既反映了船隊老化的風險，也反映了包括電動汽車在內的誤報或危險貨物日益普遍的風險。另材料和勞動力的通脹壓力，加上現代港口升級帶來的更大損失，繼續推高索賠成本。

與戰爭有關的事件，特別是在紅海、經由非洲之角改道、制裁和與關稅有關的費用都導致索賠增加。諾德解釋說，更長的航程不僅會提高成本，還會使船隻面臨新的風險，包括天氣延誤和機械故障。

報告指出，就船員索賠而言，自殺仍然是海上死亡的主要原因。Pool索賠使2024/25年度成為有記錄以來最糟糕的年份之一，而真實成本可能更高。從歷史上看，Pool的索賠情況在過去一年中出現了大幅惡化，這意味著今天的數據可能低估了真實成本。假設2024/25年度索賠按照歷史趨勢惡化，將產生約7.75億美元的總額。Pool索賠報告缺乏透明度只會增加市場的不確定性。

諾德表示，儘管利率上調，但保賠保費收入保持中性，保費率高的老船被保費率低的新船替代，和免賠額增加削弱了收入，整體平均增長5.2%，但總保費收入仍持平於39.6億美元。其他潛在因素包括，會員越來越願意用提免賠額來換取較低的保費。

這種動態凸顯了船東運營成本面臨的壓力，因為許多船東尋求通過自己吸收更大的風險來管理保費。 諾德的分析顯示，在過去的10年裡，整體報廢收入以平均每年7.4%的速度下降，超過了大多數普遍增長的速度。

P&I俱樂部產生了7.11億美元的投資回報，抵消了部分承銷損失。由於2024/25年的高利率，即使是保守的投資組合也帶來了可觀的收益。隨著各國央行暗示到2025年降息，這些異常的回報可能會放緩，不過回歸固定收益市場應該會帶來一定程度的穩定性。

整個IG集團的自由儲備增長了4.81%，達到59.6億美元，一些協會在2025年的續約中向會員返還資本。儘管這突顯了該行業的韌性，但每噸儲量(用於衡量協會風險敞口)仍低於2020年前的水準。諾德預計，在2026年續約時，俱樂部將再次向會員返還資本，儘管返還的程度低於2025年。

關鍵字： 海上保理賠10年新高明年船東互保估調高5-10%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【謝謝小山貓超人】暖男開外掛進民宅鏟污泥！災民笑了

推薦閱讀

富邦董座蔡明忠與富邦金控捐款2000萬元　助樺加沙颱風災後重建

富邦董座蔡明忠與富邦金控捐款2000萬元　助樺加沙颱風災後重建

受強颱樺加沙颱風豪雨襲擊，造成花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，多地嚴重淹水、停電、道路坍方及房舍毀損，地方基礎設施受到嚴重創傷，災民生活面臨巨大挑戰，重建工作艱辛。富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控宣佈共同捐助新台幣2,000萬元，並動員旗下各公司全力協助災區救助、災民安置及後續社會重建。

2025-09-29 23:09
海上保賠理賠額創10年新高　明年船東互保協會保費估調高5-10%

海上保賠理賠額創10年新高　明年船東互保協會保費估調高5-10%

全球最大的獨立保險經紀公司諾德(Lockton)發佈了一份報告，指出在2024/25保單年度，全球船東互保協會(P&I)的集體承保損失為312億美元，扭轉了兩年的盈餘，導致過去三年的淨承保損失為98億美元，國際保賠會集團(lG)面臨的財務壓力越來越大，洛克頓預測市場保費新年度漲幅在5-10%之間。

2025-09-29 22:04
中國信託集團宣布捐款2000萬元　協助花蓮受災學童助學、民眾災後救助及家園重建

中國信託集團宣布捐款2000萬元　協助花蓮受災學童助學、民眾災後救助及家園重建

受樺加沙颱風暴雨影響，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖本（9）月23日發生洪災，造成當地嚴重災情。中國信託集團今（29）日宣布捐款新臺幣2,000萬元，分別由中國信託金融控股公司（簡稱「中國信託金控」）及旗下子公司捐款新臺幣1,500萬元、財團法人中國信託慈善基金會（簡稱「中信慈善基金會」）捐款新臺幣500萬元，專款用於花蓮地區受災學童助學、生活援助，以及受災家庭災後救助與家園重建、復原等項目。中國信託集團向第一線救災的警消人員與志工們致上最高敬意，期盼受災民眾早日度過難關。

2025-09-29 17:56
興達計畫承商員工疑輕生　台電：該承商負責附屬設施工程「與火警事故無關」

興達計畫承商員工疑輕生　台電：該承商負責附屬設施工程「與火警事故無關」

有關今（29）日上午興達電廠新建機組工區發生承攬商員工疑似於貨櫃休息區內輕生，台電表示，對於發生不幸事件，台電深感遺憾。

2025-09-29 17:06
台積電熊本廠周圍壅塞惡化　當地政府推兩大交通工程、2028年完工

台積電熊本廠周圍壅塞惡化　當地政府推兩大交通工程、2028年完工

根據日媒《熊本日日新聞》報導，為了緩解台積電日本熊本第一晶圓廠周邊日益嚴重的交通壅塞，熊本縣政府日前在菊陽町舉行兩項道路建設工程的動工儀式，計畫拓寬縣道並新設聯絡道路，預計2028年度完成，盼藉此改善交通並強化區域聯通性。

2025-09-29 16:55
抽籤紅包別錯過！　東聯互動、松川精密、向榮生技10月2日開放申購

抽籤紅包別錯過！　東聯互動、松川精密、向榮生技10月2日開放申購

10月2日共有三檔個股開放申購，投資人別錯過，其中中籤最高有機會現賺6.3萬元！10月2日共有東聯互動（7738）、松川精密（7788），以及向榮生技-創（6794）開放抽籤申購。

2025-09-29 16:22
油價跌到塑化股在哭　為何石化族群的欣高、鑫永銓反而越笑越大聲

油價跌到塑化股在哭　為何石化族群的欣高、鑫永銓反而越笑越大聲

國際油價走弱，台股油電燃氣並未同步轉弱，反而讓與石化成本連動的族群吃到甜頭。欣高受惠燃氣採購成本下滑、下半年再疊轉投資與建案收益，全年獲利具撐；鑫永銓在原料回落下毛利結構改善，憑水利與全球專案分散維持五到六元級的長期穩健...

2025-09-29 10:30
蘋果預售亮眼！台積電直逼1300　蘋概股大立光、致伸基期低有望補漲

蘋果預售亮眼！台積電直逼1300　蘋概股大立光、致伸基期低有望補漲

台積電回補指數調整賣壓，iPhone 17 銷售超預期帶動蘋概股齊揚，大立光鏡頭升級基期低，致伸毛利率創新高並展現 AIoT 成長動能，補漲潛力浮現。

2025-09-29 09:21
20年賺逾10倍狂勝大盤　被遺忘的優質台股基金出列

20年賺逾10倍狂勝大盤　被遺忘的優質台股基金出列

台股高檔震盪加劇，以選股不選市為操作核心的主動式台股ETF，5月掛牌以來績效輾壓大盤，成為市場新寵。但其實過去市場就有類似產品、由經理人主動選股操作的台股基金，其中就有不少基金短中長期績效穩定輸出，近20年績效狂勝大盤。

2025-09-29 08:32
軍工股陷入休息！　漢翔、中光電操盤盯緊月季線

軍工股陷入休息！　漢翔、中光電操盤盯緊月季線

今年，國防預算成了股市最亮的探照燈。行政院送進立院的 2026 年公開國防預算 9,495 億元，占 GDP 3.32%、年增 1,768 億（約 22.9%）；總統並設定 2030 年上看 5% 的長期目標。更關鍵的是，這次以「北約模式」統計，把海巡、退輔與社會韌性納入「廣義國防」；名目拉高了，但核心軍費的實質增幅，未必等比例進倉。在野黨也質疑軍人加給未優先處理，顯示政治攻防仍在延長賽。

2025-09-29 08:10

讀者迴響

熱門新聞

美要台晶片分一半！謝金河揭川普策略

20年賺逾10倍狂勝大盤　被遺忘的優質台股基金出列

台彩老董自爆「出5000元集資竟槓龜」　基層神操作卻中百萬

軍工股陷入休息！　漢翔、中光電操盤盯緊月季線

「兩套帳」打亂兄弟創業心血　會計師拆解家族企業恩怨關鍵

財經主播靠2檔基金24小時賺不停

4檔軍工股表現兩極　專家揭神基一枝獨秀吸0056、00929進場原因

壽險「要保人」變更　繼承人連補帶罰噴近百萬遺贈稅

油價跌到塑化股在哭　為何石化族群的欣高、鑫永銓反而越笑越大聲

台積電員工「自家股票」都很多？　真相跌破眼鏡

微星跌回「AI元年」起漲點拼Q4轉折　供應鏈3檔活跳跳

台美關稅影響售價？台灣賓士直接回應

蘋果預售亮眼！台積電直逼1300　蘋概股大立光、致伸基期低有望補漲

繳了一輩子勞保卻領不到？專家：別忽略這項給付

淪大股東提款機！台塑三寶下周起賣南亞科7.5萬張　套現53億

軍公教明年不調薪「怕社會觀感不佳」！公務員炸鍋

被00878套牢了嗎？別急著放棄　一些變化其實透露轉機

打造年營收破40億的果汁帝國　一位高職老師的創業路

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366