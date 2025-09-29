海上保賠理賠額創10年新高　明年船東互保協會保費估調高5-10%

▲火災事件的增加是造成重大損失的主要原因之一。（圖／翻攝自Indian Coast Guard）

記者張佩芬／綜合報導

全球最大的獨立保險經紀公司諾德(Lockton)發佈了一份報告，指出在2024/25保單年度，全球船東互保協會(P&I)的集體承保損失為312億美元，扭轉了兩年的盈餘，導致過去三年的淨承保損失為98億美元，國際保賠會集團(lG)面臨的財務壓力越來越大，洛克頓預測市場保費新年度漲幅在5-10%之間。

國內保賠相關業界高階指出，2024/25保單年度是指2024/2/21-2025/2/20，諾德預測的新年度調幅，還會把個別公司的理賠紀錄以及預測該公司船隊規模、船型、風險態樣等列入考慮，所以5-10%的普漲的幅度只能供一般參考。2024/25保單年度的一般調幅是5-7%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

IG是由12個主要的船東保賠協會組成的國際組織，為全球超過90%的遠洋船舶提供保賠保險和相關服務。在2024/25年度，報告了3.12億美元的集體承保虧損，扭轉了連續兩年的盈餘，導致過去3年的凈承保虧損為9800萬美元。

隨著火災和電動汽車成為船東的新導火索，保賠理賠額達到了10年來的最高水準，凈理賠額達到31億美元，年增25%，比5年平均水準高出16%。 有幾個協會(俱樂部)，火災事件的增加是造成重大損失的主要原因之一。

諾德在發布的訊息中指出，這既反映了船隊老化的風險，也反映了包括電動汽車在內的誤報或危險貨物日益普遍的風險。另材料和勞動力的通脹壓力，加上現代港口升級帶來的更大損失，繼續推高索賠成本。

與戰爭有關的事件，特別是在紅海、經由非洲之角改道、制裁和與關稅有關的費用都導致索賠增加。諾德解釋說，更長的航程不僅會提高成本，還會使船隻面臨新的風險，包括天氣延誤和機械故障。

報告指出，就船員索賠而言，自殺仍然是海上死亡的主要原因。Pool索賠使2024/25年度成為有記錄以來最糟糕的年份之一，而真實成本可能更高。從歷史上看，Pool的索賠情況在過去一年中出現了大幅惡化，這意味著今天的數據可能低估了真實成本。假設2024/25年度索賠按照歷史趨勢惡化，將產生約7.75億美元的總額。Pool索賠報告缺乏透明度只會增加市場的不確定性。

諾德表示，儘管利率上調，但保賠保費收入保持中性，保費率高的老船被保費率低的新船替代，和免賠額增加削弱了收入，整體平均增長5.2%，但總保費收入仍持平於39.6億美元。其他潛在因素包括，會員越來越願意用提免賠額來換取較低的保費。

這種動態凸顯了船東運營成本面臨的壓力，因為許多船東尋求通過自己吸收更大的風險來管理保費。 諾德的分析顯示，在過去的10年裡，整體報廢收入以平均每年7.4%的速度下降，超過了大多數普遍增長的速度。

P&I俱樂部產生了7.11億美元的投資回報，抵消了部分承銷損失。由於2024/25年的高利率，即使是保守的投資組合也帶來了可觀的收益。隨著各國央行暗示到2025年降息，這些異常的回報可能會放緩，不過回歸固定收益市場應該會帶來一定程度的穩定性。

整個IG集團的自由儲備增長了4.81%，達到59.6億美元，一些協會在2025年的續約中向會員返還資本。儘管這突顯了該行業的韌性，但每噸儲量(用於衡量協會風險敞口)仍低於2020年前的水準。諾德預計，在2026年續約時，俱樂部將再次向會員返還資本，儘管返還的程度低於2025年。