台積電漲15元至1315　台股漲逾300點收復25800

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（30日）以25738.31點開出，指數大漲157.99點，漲幅0.62％，隨後漲309.36點至25889.68點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1310元，漲幅0.77％，台積電隨後漲勢擴大至上漲15元至1315元；鴻海（2317）上漲4.5元至224元；聯發科（2454）維持平盤至1310元；廣達（2382）上漲3元來到288元；長榮（2603）維持平盤至178元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲68.78點或0.15％，收在46316.07點；標準普爾500指數上漲17.51點或0.26％，收6661.21點；那斯達克指數上漲107.08點或0.48％，收在22591.15點；費城半導體指數上漲10.06點或0.16％，收6315.11點。

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 46316.07 ▲68.78 ▲0.15% S&P500 6661.21 ▲17.51 ▲0.26% NASDAQ 22591.15 ▲107.08 ▲0.48% 費城半導體指數 6315.11 ▲10.06 ▲0.16%

資料來源：證交所