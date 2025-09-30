航港局召開廉政會報並表揚廉潔楷模　內化廉能思維

▲航港局114年廉政會報表揚廉潔楷模合影，左起港務組林姿雅、葉協隆局長、南部航務中心王奕超、航安組黃彥霖。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

「廉潔航港」是航港局施政的基石，也是提升行政效能的重要關鍵，該局今(30)日舉辦「廉政暨機關安全維護會報」，由葉協隆局長親自主持，各一級主管均共同與會，展現對機關廉能的重視外，並邀請世新大學行政管理學系張國偉教授擔任外聘委員提供專業建言，期能藉此精進廉政工作的興革策進作為。

葉局長要求同仁堅守廉能自持，並內化為行政思維及工作方式，本次會議並安排「第5次獨立評估案追蹤辦理情形」及「『114年離岸風電船舶航行安全管理作業』專案稽核」等專題報告，透過各單位間相互學習與研討，共同提升廉政效能。

航港局特別於會中舉行該局114年「廉潔正直楷模」表揚活動，由葉局長親自頒獎，本年度得獎者包括辦理港口設施保全業務，並針對近年國際上針對陸製橋式起重機及門式起重機之資安疑慮，增訂資安查核事項、來台維修及相關檢查項目，提升我國查核強度的港務組林姿雅技正；及處理風場航道航行安全推動業務，並蒐集在地漁民意見滾動檢討相關規劃，增進人民權益保障以提升機關信譽的航安組黃彥霖科員，2位同仁積極任事，專業與廉潔表現均深獲肯定。

航港局表示將賡續秉持廉能行政及施政透明，讓民眾信賴有感、同仁勇於任事，貫徹守法、透明、公平與以民為本之精神為民服務，期能發揮激濁揚清之效，營造「廉能治理、公開透明」的優質航港公務環境。