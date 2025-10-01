創舉！裕民超大型礦砂船裝設旋筒風帆　領先業界估減碳10~12%

▲裕民航運「裕元輪」完成四具旋筒風帆安裝工程，成為台灣首家導入該技術的航運公司。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

裕民航運(2606)與全球領先的風力推進技術供應商Anemoi Marine Technologies Ltd.共同宣布，裕民32.5萬載重噸超大型礦砂船(VLOC) 「裕元輪」(Grand Pioneer)，已於中遠舟山船廠順利完成四具旋筒風帆安裝工程，成為台灣首家導入該技術的航運公司。

裕民表示，此舉是公司減碳策略的重要里程碑，象徵其在推動創新潔淨能源技術上的領導地位。安裝完成後，「裕元輪」預計可減少約 10-12%的燃油消耗與碳排放，進一步提升船隊營運效率與永續競爭力。

安裝的旋筒風帆每具高35公尺、直徑5公尺，採可折疊(傾斜式)設計。由Anemoi長江基地完成整體組裝後，透過駁船運至舟山船廠，在其獨有的「即插即用」安裝流程下，直接吊裝固定於甲板。

該流程大幅減少船廠工作範圍並縮短工期。實際上，僅1.5天 即完成四具旋筒風帆吊裝與固定，隨後用5天完成調試與測試，並配合「裕元輪」於今年9月塢修檔期完成。

Anemoi專業團隊全程監督安裝，並將隨船至新加坡首航，確保船員培訓與操作交接順利完成，使裕民船員自首航即能熟練操作該技術。

裕民副董事長徐國安表示：「在『裕元輪』安裝旋筒風帆是裕民航運減碳旅程的重要一步，也反映我們的信念-全球航運的未來必須兼顧永續與競爭力。透過與前瞻夥伴 Anemoi 的合作，我們正將策略轉化為行動，降低排放、提升效率並創造長期價值。此舉同時展現我們對創新的承諾，並為航運業2050年淨零目標共同努力。」