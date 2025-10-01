ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電法說前2大美系外資先按讚　目標價最高上看1600元

記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）即將於10月16日舉行法說會，兩大美系外資搶先發布報告，雙雙調升對台積電的目標價，最高甚至上看到1600元，並一致重申「加碼」與「買進」評等，看好AI需求強勁、匯率穩定帶動營運表現優於預期。

台積電今（1）日以上漲20元或1.53%、每股1325元作收。

最新出爐的2份報告中，其中一家美系外資將台積電目標價從1388元一舉調升至1588元，另一家則從1370元上調至1600元，雙雙看好AI熱潮推動先進製程需求持續升溫，台積電將持續受惠。

外資報告指出，台積電第四季營收及毛利率可望優於市場預期，美元營收預估季增或持平，避開原先市場預期的季減5～10%，全年營收年增幅達33%，毛利率約58.5%。

在AI部分，外資預估AI應用晶片（ASIC）與繪圖晶片（GPU）需求將強勁延續至2026年，台積電關鍵封裝技術CoWoS產能也因此上修至10萬片。同時看好NVIDIA下一代Rubin晶片將導入3奈米製程，晶圓報價有望調漲5%，不過也提醒部分非AI客戶如聯發科，可能面臨成本壓力。

針對先進製程發展，外資指出，蘋果預計2026年下半年推出的iPhone 18 Pro系列及摺疊機將率先採用2奈米晶片，基本款機型則延後至2027年上半年。預期2奈米晶片若搭配晶圓級多晶片模組（WMCM）封裝，將有助提升邊緣AI運算效能。

此外，輝達下一代Feynman晶片則有望在2028年採用A16製程，搭配背面供電（BSPDN）技術，有望大幅降低功耗。英特爾方面，也正與台積電洽談A14製程合作事宜。

在產能與資本支出方面，美系外資上修台積電2026年與2027年的2奈米與A16月產能，分別達到9.5萬片與14萬片，同時預期A14製程投資將於2027年啟動。資本支出預估也上修至2026年440億美元、2027年430億美元。

匯率方面，外資將新台幣對美元預估由29元上修至30元，認為將有利提升台積電的獲利表現。預估2025至2027年每股盈餘（EPS）將分別達到61.6元、74.6元、96.6元，獲利預期較先前上調5%、10%、14.8%。

綜合來看，美系外資強調，AI將成為台積電未來數年成長的核心引擎，再次重申其為亞太科技股首選，並一致給予「加碼」或「買進」評等，目標價分別上看1588元與1600元。

關鍵字： 台積電美系外資AI需求股價先進製程

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【哥吉拉復活啦】幽默原民哥救完貼心幫繫安全帶載回家XD

2025-10-01 14:09
