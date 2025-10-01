金色三麥預計20日掛牌上櫃　7日起開放申購

▲金色三麥董事長葉冠廷。（圖／金色三麥提供）

記者高兆麟／台北報導

金色三麥（7757）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1,484張，競拍底價90.18元，最高投標張數200張，暫定承銷價101元。競拍時間為10月1日至3日，10月8日開標；10月7日至9日辦理公開申購，10月14日抽籤，暫定10月20日掛牌。

董事長葉冠廷表示，這幾年金色三麥憑藉「餐＋酒雙引擎」策略與多角化布局，推升營運動能穩健向上；目前餐飲經營佔比約86.36%、飲品零售佔比約10.74%。111年到113年營收分別為14.98億元、19.47億元、22.04億元，114 年上半年更達 10.92 億元，年增 5.42%。在獲利表現部分，111年到113年EPS分別為 5.62、10.54、10.01元，114年上半年3.80元。

董事長葉冠廷進一步指出，114年上半年營收成長但獲利略為衰退，主因為申請上櫃所衍伸的一次性費用，以及新展店開幕前之籌備支出，如人事、裝潢…等成本影響短期獲利能力。然而，隨著展店效益逐步顯現，加上下半年進入暑假、節慶與聚餐旺季，整體營運發展樂觀。

此外，受惠於嚴謹的食材比價、集中採購與製程控管，定價與成本管理到位，金色三麥能抵禦原物料波動，毛利率長期維持53%～56%，淨利率自112年起穩定落在9%～12% 區間。同時，金色三麥、SPORTS NATION…店型多屬大型店，且客單價較同業高，因此每家店的坪效顯著優於同業。

法人則表示，目前該公司旗下共有金色三麥20間、微兜5間、SPORTS NATION 2間…共計41家門市。隨著旅遊與內需延續，餐酒消費情境擴大，該公司以「餐+酒雙引擎」為核心，結合產品研發、供應鏈與品質系統，不僅能穩步展店，更能透過多元通路經營效率，持續提升毛利結構與獲利體質。