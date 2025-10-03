ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

永慶房屋壘球賽邀林智勝開幕　勝利關鍵在2個字

▲ 永慶房屋壘球賽邀請林智勝開幕。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

永慶房屋自2016年起獲運動部「運動企業認證」，展現推動運動文化的長期承諾，並鼓勵同仁透過運動鍛鍊身心與強化團隊合作。今年邁入第十屆的「永慶盃壘球賽」，特別邀請職棒傳奇「大師兄」林智勝擔任授旗嘉賓，以自身豐富的球場經驗，激勵同仁秉持運動精神，持續團隊共戰、全力以赴。現場氣氛熱烈，成為同仁與球迷難忘的「追星時刻」。

▲▼永慶房屋,運動企業認證,永慶盃壘球賽,授旗嘉賓林智勝。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼永慶房屋自2016年起連年獲運動企業認證，今年第十屆永慶盃壘球賽特邀職棒傳奇林智勝授旗開幕。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼永慶房屋,運動企業認證,永慶盃壘球賽,授旗嘉賓林智勝。（圖／記者姜國輝攝）

林智勝在職棒奮戰超過20年，是職棒「全壘打王」。他在活動上分享，棒球是一項高失敗率的運動，「十次打擊能揮出三支安打就是很棒的成績，所以要接受失敗是過程的一部分。我覺得失敗才是成功的養分，不要被前一次失敗影響，專注在下一次機會，才有可能突破自己。」

他也特別強調團隊合作的重要：「我們打棒球有穿球衣，是為了前面的LOGO，不是為了後面的名字。因為前面的LOGO代表球隊，棒球不會是一個人打。如果沒有團隊，要贏下一場比賽真的不容易。」

▲▼永慶房屋,運動企業認證,永慶盃壘球賽,授旗嘉賓林智勝。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼擔任永慶盃壘球賽授旗嘉賓的「大師兄」林智勝分享，失敗是成功的養分，更強調唯有團隊合作才能贏得比賽，與業務員的工作很像。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼永慶房屋,運動企業認證,永慶盃壘球賽,授旗嘉賓林智勝。（圖／記者姜國輝攝）

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，「打棒球跟做業務很像，沒有永遠打得到的球，也不是每次帶看都能成交。我們希望同仁藉由大師兄的經驗，把挫折轉化成養分，專注每一次機會，就能突破自己、持續進步。」

▲▼永慶房屋,運動企業認證,永慶盃壘球賽,授旗嘉賓林智勝。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼活動成為大型追星現場，許多永慶房屋經紀人都帶著應援收藏到現場與「大師兄」合影。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼永慶房屋,運動企業認證,永慶盃壘球賽,授旗嘉賓林智勝。（圖／記者姜國輝攝）

永慶房屋強調，將持續透過運動企業的推廣，鼓勵同仁展現「團隊共戰、出擊致勝」的精神，把運動場上的拼戰力轉化為職場動能，共同追逐卓越目標。

▲▼永慶房屋,運動企業認證,永慶盃壘球賽,授旗嘉賓林智勝。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼永慶房屋透過運動企業的推廣，鼓勵同仁把運動場上的拼戰力轉化為職場動能，共同追逐卓越目標。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼永慶房屋,運動企業認證,永慶盃壘球賽,授旗嘉賓林智勝。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼永慶房屋,運動企業認證,授旗嘉賓林智勝,訪問,永慶房屋人資部協理,塗振宏。（圖／記者姜國輝攝）

▲永慶房屋人資部協理塗振宏。（圖／記者姜國輝攝）

關鍵字： 永慶房屋運動企業認證團隊精神林智勝企業社會責任職場健康運動推廣

