永慶房屋壘球賽邀林智勝開幕　勝利關鍵在2個字

▲ 永慶房屋壘球賽邀請林智勝開幕。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

永慶房屋自2016年起獲運動部「運動企業認證」，展現推動運動文化的長期承諾，並鼓勵同仁透過運動鍛鍊身心與強化團隊合作。今年邁入第十屆的「永慶盃壘球賽」，特別邀請職棒傳奇「大師兄」林智勝擔任授旗嘉賓，以自身豐富的球場經驗，激勵同仁秉持運動精神，持續團隊共戰、全力以赴。現場氣氛熱烈，成為同仁與球迷難忘的「追星時刻」。

▲▼永慶房屋自2016年起連年獲運動企業認證，今年第十屆永慶盃壘球賽特邀職棒傳奇林智勝授旗開幕。（圖／記者姜國輝攝）

林智勝在職棒奮戰超過20年，是職棒「全壘打王」。他在活動上分享，棒球是一項高失敗率的運動，「十次打擊能揮出三支安打就是很棒的成績，所以要接受失敗是過程的一部分。我覺得失敗才是成功的養分，不要被前一次失敗影響，專注在下一次機會，才有可能突破自己。」

他也特別強調團隊合作的重要：「我們打棒球有穿球衣，是為了前面的LOGO，不是為了後面的名字。因為前面的LOGO代表球隊，棒球不會是一個人打。如果沒有團隊，要贏下一場比賽真的不容易。」

▲▼擔任永慶盃壘球賽授旗嘉賓的「大師兄」林智勝分享，失敗是成功的養分，更強調唯有團隊合作才能贏得比賽，與業務員的工作很像。（圖／記者姜國輝攝）

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，「打棒球跟做業務很像，沒有永遠打得到的球，也不是每次帶看都能成交。我們希望同仁藉由大師兄的經驗，把挫折轉化成養分，專注每一次機會，就能突破自己、持續進步。」

▲▼活動成為大型追星現場，許多永慶房屋經紀人都帶著應援收藏到現場與「大師兄」合影。（圖／記者姜國輝攝）

永慶房屋強調，將持續透過運動企業的推廣，鼓勵同仁展現「團隊共戰、出擊致勝」的精神，把運動場上的拼戰力轉化為職場動能，共同追逐卓越目標。

▲▼永慶房屋透過運動企業的推廣，鼓勵同仁把運動場上的拼戰力轉化為職場動能，共同追逐卓越目標。（圖／記者姜國輝攝）

▲永慶房屋人資部協理塗振宏。（圖／記者姜國輝攝）