前進花蓮一票難求　55688鏟子超人專車免費載

▲台灣大車隊啟動「鏟子超人大車隊」專案，協助熱血台灣人明日出發前往花蓮第一線。。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

花蓮災情發生後，55688台灣大車隊(2640)，第一時間配合交通部公路局，成立接駁車隊協助災民，同時也注意到許多熱心民眾想前往支援，但通往花蓮車票一票難求，紛紛轉往社群尋找順風車，55688集團隨即啟動「鏟子超人大車隊」專案，協助熱血台灣人明(4)日出發前往第一線。

周末碰上中秋連假，但開始號召不到一天，55688台灣大車隊有38輛車自願投入，許多駕駛原先就有意前往花蓮救災，這次加上後勤人員的助攻，駕駛不只自己是鏟子超人，更能化身披風，載上更多有志一同的超人揮灑熱血。

鏟子超人免費專車10月2日晚間開放登記，不到半天超過100個座位全數額滿，此次專車出發點分別為台北、台中、高雄三地，出發時間因台北人數較多，分成明(4)日早上7點及下午5點，另外兩地則統一早上7點出發，並由各地分公司選定最合適的集結點，協助各路超人們能順利搭上專車。

大車隊媒體部說明，大車隊的志工會到花蓮參與救災2-3天，同車民眾回程依然可以免費搭乘，住宿則由當地志工中心安排旅館或民宿免費入住。