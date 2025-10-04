記憶體春燕來了！南亞科Q3營收創14季新高　晶豪科9月衝半年高點

▲南亞科總經理李培瑛。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

記憶體春燕來了！大廠南亞科（2408）與晶豪科（3006）公布9月營收，前者Q3營收創14季新高，後者9月營收衝半年高點。

南亞科昨股價以上漲3.3元或4.14%、83元作收；晶豪科則以82.5元漲停價作收。

南亞科9月營收為66.64億元，月減1.45%，但仍維持高檔水準，年增幅度高達157.81%。第三季合併營收來到187.79億元，季增78%、年增130%，不僅創下14季以來新高，也顯示市況回溫帶動業績快速回升。累計前9月營收為364.93億元，年增32.43%。

受惠DDR4價格上漲，南亞科8月已公告單月轉虧為盈，稅後淨利達8.11億元，每股稅後盈餘0.26元，優於公司原先預期。法人推估，南亞科第三季有望提前獲利，將成為連續11季虧損後的轉捩點。

南亞科預計10月13日舉行線上法人說明會，屆時將公布第三季財報與第四季展望，市場將關注在DRAM漲價與需求回升下，營運能否持續走揚。

晶豪科表現同樣亮眼。9月營收13.08億元，月增16.7%、年增5.96%，創下2024年3月以來新高。

累計前9月營收97.68億元，年減5.44%；第三季營收為35.77億元，季增8.8%、年增4.82%，寫下歷年同期第三高紀錄，反映記憶體需求逐步回溫。