台股狂漲創歷史新高！理財作家喊「該見好就收」：只留2檔ETF

記者鄺郁庭／綜合報導

台股近期氣勢如虹，指數一路狂飆創下歷史新高，不少投資人樂觀認為行情將持續上攻。不過，知名理財作家施昇輝就在粉專「樂活分享人生」提醒，這波漲勢讓他想起1989年至1990年間的泡沫崩盤，「當時衝到12682點後，一路跌到2485點，花了30年才回來。」他坦言，「沒人知道何時反轉」，呼籲投資人該見好就收，只留0050、0056兩檔ETF。

施昇輝表示，現在市場氛圍跟當年相似，「每個人都自認是股神，沒人想過會暴跌。」他回憶，當時不少同事現金買房、再貸出來融資炒股，最後房子和積蓄全沒了，「幸好那年代工作機會多，才有機會東山再起。」他強調，「不要以為台股永無止境，也不要以為自己能掌握高點或反彈點。」

他直言，投資人應該保住工作，只留下穩定的ETF，例如0050與0056，「個股都該見好就收。」施昇輝並舉例，當年國泰人壽創辦人蔡萬才在股價1500元時出清持股，被笑太早賣，但他用那筆錢創立富邦金控，「現在富邦金的股價比國泰金還高。」

貼文一出引發網友熱議，有人贊同「看得出來是真正良心的分享」、「居安思危沒錯」，也有人認為時空背景已不同，「現在有ETF、有國安基金、也有量化程式交易，不會重演當年泡沫。」但也有網友直呼，「0050一個月漲15%真的不尋常」、「感覺大叔嗅到不祥的味道。」

※本文獲施昇輝授權引用。

