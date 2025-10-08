科技股震盪！現貨黃金首破4000美元　今年來漲逾52%

▲現貨黃金報價首度衝破每盎司4000美元大關。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／綜合報導

受到大型科技股震盪影響，國際資金轉向黃金避險，導致金價持續飆高。台北時間今（8）日上午近10點左右現貨黃金報價首度衝破每盎司4000美元大關，續創新高，今年以來漲幅超52%。

《彭博社》報導，受美國政府關門、科技股波動，以及日本與法國政治動盪推升避險需求影響，黃金價格再創歷史新高。

外電指出，美國政府關門已進入第二個禮拜，導致關鍵經濟數據延後發布，使聯準會（Fed）的降息前景更顯不明朗。投資人同時關注人工智慧（AI）熱潮可能過熱的跡象，特別是在甲骨文（Oracle）雲端利潤報告引發科技股震盪之後；此外，法國政治危機與日本政權更迭也加深了市場不確定性。

除了黃金飆漲，現貨白銀觸及每盎司48美元大關，單日漲0.42%； COMEX白銀期貨主力最新報每盎司47.81美元，單日漲幅0.63%。

美國總統川普（Donald Trump）在貿易與地緣政治上的政策動盪，促使市場資金轉向避險資產、減碼美元。各國央行持續大量買進黃金，而聯準會上月降息也推升了金價與金礦基金需求。高盛（Goldman Sachs）看好金價漲勢延續，將2026年12月的預測價由每盎司4300美元上調至4900美元。

專家警告投資人獲利了結賣壓隨時出籠

道明證券（TD Securities）商品策略主管梅勒克（Bart Melek）指出，「去美元化與去全球化的聲浪愈來愈強，進一步刺激了黃金需求。」但他也警告，自8月中以來金價漲勢迅猛，短線投機客可能趁機獲利了結。

億萬富豪、橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人瑞・達利歐（Ray Dalio）表示，黃金「毫無疑問」比美元更具避險價值，這波創紀錄的漲勢令人聯想到1970年代的高通膨與經濟動盪時期。此前，城堡投資（Citadel）創辦人肯・葛瑞芬（Ken Griffin）也指出，黃金飆升反映出市場對美元信心的焦慮。