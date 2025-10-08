ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

記憶體股捲土重來火勢看旺　三年最強記憶體景氣復甦

記憶體在ＡＩ助力之下，迎三年最強復甦，美光、SanDisk、三星陸續調漲DRAM與NAND報價，南亞科、華邦電、威剛、群聯積極搶攻商機。

文／周佳蓉

盤面上除了軍工、ＡＩ族群為主流，記憶體族群在低迷許久後，終於迎向近三年來最大復甦。第三季由SanDisk率先啟動新一輪快閃記憶體（NAND）價格上調，將所有通路及消費性產品上漲一○％。雖然NAND市場近幾年面臨消費疲軟、客戶採購減緩和高庫存問題，許多伺服器OEM/CSP廠在上半年已清理庫存。隨著輝達下半年推出Blackwell晶片提升出貨量，加上HDD持續短缺，企業級SSD需求迅速上升。

三星最後跟漲記憶體

記憶體大廠美光（Micron）公布上季財報後，罕見暫停一周DRAM與NAND報價，成為股價強勁推升的關鍵。恢復報價後，DRAM與NAND均全面調漲，DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5調漲二○％以上，車用及部分工業級產品漲幅甚至高於七成。目前資料中心已占美光整體營收一半以上，預期二○二六年營收比例將持續上升，當中不能忽視HBM（高頻寬記憶體）業務的驅動。隨著OpenAI、微軟、谷歌等科技巨頭持續增加ＡＩ基礎建設投資，對高頻寬記憶體需求有增無減。美光三月表示，已達成全球首家HBM3E及SOCAMM量產能力，也與客戶洽談進階版HBM4合約，針對二六年的HBM產能幾乎已被預訂一空。

三星隨後通知客戶，第四季DRAM的LPDDR4X、LPDDR5/5X合約價將調漲十五至三○％，NAND（eMMC/UFS）價格也將調漲五至十％。三星電子與ＳＫ海力士在OpenAI執行長奧特曼出訪韓國後，宣布簽訂協議，將成為「星際之門」的主要記憶體供應商。

傳統硬碟（HDD）市場同樣拉起警報。HDD主要由威騰（WD）占據全球市占四成，希捷（Seagate）、東芝（Toshiba）位列第二、三名。九月威騰通知客戶全產品線漲價，並因應ＥＳＧ與需求暴增下的海運問題，交貨周期恐再拉長。威騰宣布未來五年將斥資一五○○億日圓投入HDD次世代技術，激勵股價在十月飆上一三七．四美元歷史新高。

集邦科技預估，第四季DRAM和NAND Flash報價可望同步攀升。一般型DRAM價格第四季漲幅將約八至十三％，若加計高頻寬記憶體（HBM），漲幅將擴大到十三至十八％。NAND方面供給缺口也在擴大，群聯董事長潘健成分析，NAND三大原廠明年將資本支出優先投入HBM，以及另外兩家日廠因財務問題不能擴產，使全年NAND供給年增幅僅十至十五％，遠低於市場需求。隨著企業級固態硬碟（SSD）急單大量湧入，集邦科技估第四季NAND Flash各類產品合約價將全面上揚，平均漲幅約五至十％，本土法人則預估合約價將比第三季再漲十五至二○％。

HDD在過去長期是資料中心存儲設備，基於成本是最便宜選擇，近來隨著ＡＩ推論需求成長，這類應用寫入頻率相對低，雖然QLC SSD成本仍是HDD的三．三倍，但讀取速度更快又低功耗的特性日漸勝出，且成本持續下降已逐步縮小與HDD差距。隨著HDD缺口放大和漲價，部分CSP廠已規劃轉向購買QLC SSD。

兩廠受惠DDR4供給緊縮

ＡＩ應用快速發展，市場對高頻寬、大容量的DDR5和HBM需求大幅增加，記憶體廠將資源及產能轉向這些高獲利產品。上半年以來三大原廠與中國的長鑫存儲陸續宣布DDR4逐步停產，進入ＥＯＬ（End of Life）階段，台灣記憶體製造商正積極填補DRAM供應缺口。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2373期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

