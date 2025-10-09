因應跨領域組織詐騙　永慶房屋聯手凱基人壽挺反詐公益！民眾響應超熱烈！

▲跨領域詐騙越來越多，凱基人壽邀請永慶房屋共推防詐、護民眾財產安全。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

從假投資、假交友再到針對不動產的設局詐騙，詐騙已經演化為跨領域的組織犯罪！為了提升全民防詐知識、縮減資訊落差，永慶房屋與凱基人壽自2024年首創「金房聯防」，持續攜手推動公益行動，於9/25舉辦「防詐公益講座」，宣講反詐知識。

永慶房屋台北市大同區直營店長許傳郁在講座中解析常見的五大房產詐騙手法，包含「假行情，真低買」、「假買方，真騙屋」、「假債權，真法拍」、「假中人，真騙錢」、「假屋主，真詐財」，助民眾了解房產交易中的危機點與防詐方。凱基人壽則在講座中以淺白生動的案例解析金融詐騙陷阱，並透過互動問答方式，幫助民眾辨識話術套路，強化警覺力，實踐金融回饋。

▲永慶房屋直營店長許傳郁提醒，不動產高總價、民眾專業知識及警戒心不足，可能導致不動產詐騙風險。（圖／永慶房屋提供）

講座上民眾分享：「以前只聽說過投資詐騙，沒想到租房子給別人也可能被騙，今天真的收穫很多！」、「永慶店長提醒很實在，買賣房子真的要看清楚實價登錄行情，注意有沒有遇到投機客或不肖仲介」、「原來金融詐騙的花招這麼多，收穫很多、對長輩很有幫助，希望能繼續舉辦。」

永慶提醒房產交易安全有3步：貨比三家、行情與履保

有感於房產詐騙威脅民眾財產安全，永慶房屋自2024年起積極推動「預防房產詐騙公益講座」宣講，目前已經在雙北市的鄰里、社區舉辦逾550場次，累計2萬3000多人次受惠；同時永慶房屋也是首家協助內政部推廣「地籍異動即時通」服務的業者，協助客戶提高對房產安全的保護力。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，近來刑事局不只破獲「台版地面師」房產盜取案、還有「怪博士」詐騙房產案等，都顯示詐騙手法越來越縝密，甚至涉及跨領域組織分工，因此永慶房屋感謝今年以來再獲凱基人壽邀請，集合民間力量，讓永慶的房產防詐宣講能傳遞給更多人知曉。

據內政部打詐儀表板統計，2025年的受詐財損金額，平均每月逾70億元，規模仍然驚人。尤其不動產價高，更容易成為詐騙集團下手目標。永慶提醒，提醒買賣中古屋時有3面項要注意，包含務必貨比三家，委託有信譽、誠實的仲介公司；若有特殊低於市場行情的價格，要提高警覺；應簽訂「價金履約保證」，不論是訂金、簽約款還是尾款都交由第三方銀行保管。