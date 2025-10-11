全球股多頭氣盛　一表看績效前五名主、被動基金

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

全球股市多頭氣盛，帶動國內主被動基金今年來也展現狂牛氣勢，其中共同基金績效居前報酬達4成，ETF更從5成起跳。理柏資訊統計(截至2025/10/8)，目前投信發行主被動基金共有逾千檔(僅計算主級別)，今年來共同基金、ETF績效前五名，八成由大中華及台股產品包辦，其中復華中國5G(00877)漲勢逾7成稱冠ETF市場，復華華人世紀基金以47%領先共同基金群雄；富邦新台商、合庫台灣及合庫台灣高科技基金以4成躍居台股基金前三傑；第一金太空衛星(00910)、元大航太防衛科技(00965)等產業型ETF也以逾5成績效擠進排行榜。

即使美國政府關門，全球主要股市持續創下新高，聚焦科技等強勢題材共同基金及ETF，在「AI救世主」光環加持下，今年來表現比大盤還突出。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，AI展望樂觀，帶動明年相關企業獲利成長，支撐市場風險情緒，推升美、台、日、韓、陸港等股市及類股表現續強，市場持續聚焦AI應用發展及各龍頭企業合作所帶來的商機，預期相關受惠題材仍是後續多頭行情下的亮點布局產業。

外電報導，鑒於AI發展前景與美國經濟表現，高盛預估美股企業第三季財報有望超預期，此外在人工智慧、科技產業發展及政策改革驅動下，對中國資產維持超配立場。

復華中國5G(00877)經理人吳允翔指出，AI規模化應用持續帶動全球算力推升光通信需求，挹注相關共應鏈成長動能，若擔心高檔震盪風險，建議透過逢低分批方式布局。

