規模水漲船高　多重資產具股債分散配置特性

美國關稅政策不確定性收斂，市場回歸基本面反映，美股長線基本面無虞，惟美股評價偏高，短線波動難免拉大，觀察今年來整體多重資產基金規模，從2960億元成長至3170億元，成長7.09%；近一年則從2860億元成長至3170億元，成長了10.84%，可見股債資產分散配置的多重資產基金，兼顧股市成長動能與債市降息紅利，投資吸引力浮現。

凱基收益成長多重資產基金研究團隊表示，短期經濟確實有放緩跡象，但也為聯準會重啟降息循環打開大門，帶動實質利率下行，進而緩解經濟趨緩帶來的壓力，甚至刺激經濟動能重啟。

事實上，隨關稅變數大致塵埃落定，S&P 500大企業2025年獲利表現預期走出前低後高格局，且2026年成長力道有機會重回雙位數。進一步細看各季表現，企業獲利年增率預估依序為今年第三季8%、第四季7%、明年第一季挑戰雙位數12%、第二季9%、第三季跳升至16%，第四季持穩15%，可以看出明年開始，美股企業獲利有望重回高速成長軌道。

凱基收益成長多重資產基金研究團隊指出，去年的降息加上經濟環境，已使市場流動性明顯轉佳；隨著預防性降息開啟，市場流動性將更加充沛，任何非基本面因素導致的下跌，都將是逢低布局好時機。只是S&P 500指數未來12個月預估本益比已站上20倍以上，相較於長期平均本益比17倍，評價面相對偏高。欲分散美股高評價風險的投資人，不妨留意分散布局大型成長股、非美市場、黃金、非投等與投等債的多重資產基金，將有更高機率在市況變動中完整掌握市場契機。

