高股息ETF月入20萬　達人：總報酬率穩健就值得持有

小資理財教主楊倩琳強調，挑選高股息ETF，含息總報酬率是關鍵。（本刊資料照）

小資理財教主楊倩琳強調，挑選高股息ETF，含息總報酬率是關鍵。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

台股衝高，卻有不少投資人抱怨高股息ETF「只聞樓梯響」。不僅配息金額下滑，價差也賺不到，讓800萬投資人心情五味雜陳。達人分享自身經驗，強調市場會輪動，不用著急，只要含息報酬率表現穩健，就值得長期持有。

台股一路高唱滿江紅，但強勁的多頭氣氛卻未讓高股息ETF投資人同慶。「ETF存了2年，覺得這波大盤上漲，跟我一點關係也沒有。賺不到價差也就算了，連配息金額都一路下滑，想放棄賣掉又不甘心。」在旅遊業工作的黃小姐無奈表示，過去多買進00878（國泰永續高股息），去年中每季配息還可領超過5萬元，但今年9月股息進帳時，只能保4（領到4萬元）。

高股息ETF是前2年市場上最夯商品，來到今年，受益人次超過800萬，占整體台股ETF投資人數一半以上，只是過去動輒兩位數的高配息率與漂亮報酬，今年已不復見。

除了金管會新規上路，包括實際配息率不得高於其追蹤指數的參考配息率，嚴格限制收益平準金的啟用條件，並明確規範配息來源的分配順序，以期讓配息水準回歸真實與穩健。投資達人股添樂更進一步分析，高股息ETF「漲不動」原因有3。

其中最關鍵一點是成分股AI含量低。「我整理出高股息ETF集中度最高標的，包括聯詠、聯電、瑞儀、可成；今年來這幾檔個股表現，不是平盤整理向下，就是股價不太動，好像進入平行宇宙，一切都靜止了。」事實上，高股息ETF成分股聚焦在配發股息較多的公司，而非把盈餘投入資本支出的成長股；偏偏今年AI大爆發，吃香喝辣的都是後者。

再來，美國總統川普祭出關稅大刀，對沒有能力赴美設廠、結盟或轉移生產基地的中小型廠、傳產股也形成龐大壓力；若高股息ETF買到這些公司，自然拖累整體表現。最後則是高股息ETF主力金融股，今年來表現平庸，此從金融指數呈現區間盤整即可看出。

換句話說，在資金聚攏在AI成長股的環境下，高股息ETF成分股難免受壓抑，由於資本利得乏善可陳，只能以公司配發的股利為主要配息來源，致配息金額縮水。

但說起來，高股息ETF產品的設計初衷，原就是在為投資者提供相對穩定且可預測的現金收入。小資理財教主楊倩琳就是靠著投資高股息ETF，達到不盯盤、還能環遊世界70多國的最佳例子。

「今年布局高股息ETF的人一定很悶，但其實不用太氣餒，作為資產配置的一部分，股息自動流入仍讓人感到安心。像我現在每月被動收入達20萬元，其中高股息ETF就貢獻不少；尤其市場會輪動，短期漲跌不需太在意，只要整體報酬率表現穩健，就值得長期持有。」楊倩琳分享自己多年下來的投資心得。

而以國內規模前10大高股息ETF來看，截至9月底，今年來含息總報酬率排名第一的是0056（元大高股息）、達9.6%；其次是00929（復華台灣科技優息）6.5%，及00918（大華優利高填息30）6%。再拉長至近一年觀察，0056仍然居冠，表現穩扎穩打。


