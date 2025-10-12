台股週一暴跌？財經作家淡定：買2檔ETF就從從容容、游刃有餘

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

美股受川普放話影響四大指數重挫，台積電ADR更大跌逾6%，市場普遍預期台股週一開盤恐迎「震撼教育」。不過知名理財作家施昇輝就在粉專「樂活分享人生」一派輕鬆表示，不管大盤怎麼跌，只要抱緊兩檔ETF──0050與0056，就能「從從容容、游刃有餘」。

施昇輝11日上午表示，川普又說話了，害美股四大指數又重挫。和台灣最相關的台積電也大跌了超過6%，「下週一台股恐怕又要迎來一次震撼教育，屆時你是從從容容、游刃有餘呢？還是匆匆忙忙、連滾帶爬呢？」

他今日則在粉專分享長期投資心法，「買0050、0056之後，真的不必再關心任何股市的消息，管他川普到底要不要和習近平見面，都可以從從容容。股市上漲，有0050可以看著股價上漲、有0056可以穩定領股息。股市下跌，有錢可以繼續買0050、0056。就是這麼簡單，當然就可以游刃有餘。」

貼文引發討論，「是真的，買ETF不會大富大貴，但少了好多擔心，安心過日子」、「買0056、0050最重要的就是要學會睡覺」、「不亂歐印，隨時都有錢可以游刃有餘」、「真的！ 漲（資產增值）跟跌（逢低加碼、累積單位數）都很開心」、「我最喜歡你的平靜，都不會有焦慮感。」